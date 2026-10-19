8वें वेतन आयोग में DA-DR पर बड़ा सवाल: क्या बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज होगा 50% महंगाई भत्ता?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission : कर्मचारी संगठनों ने 50% DA-DR को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने की मांग उठाई है
- डीए सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है
- जबकि महंगाई राहत (DR) पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वालों को दी जाती है
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बदलाव पर चर्चा के बीच महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने 50% DA-DR को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने की मांग उठाई है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग या केंद्र सरकार ने अभी इस मांग पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर आयोग की सिफारिशों पर टिकी है।
22-23 अक्टूबर को मुंबई में बैठक
8वां केंद्रीय वेतन आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में बैठक करने जा रहा है। इससे पहले आयोग की बेंगलुरु बैठक 8 अक्टूबर को हुई थी। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से सैलरी, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव लिए जा रहे हैं।
आयोग के सामने DA-DR, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन और सालाना वेतन वृद्धि जैसे मुद्दे भी अहम हैं।
50% DA-DR को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग
विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं…
- कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 50% DA/DR को मूल वेतन और पेंशन में मर्ज करने की मांग की है।
- नेशनल काउंसिल-JCM ने न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 और 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है।
- भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने न्यूनतम वेतन ₹72,000 और 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
- फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने वेतन और सेवा लाभों में बदलाव से जुड़ी मांगें रखी है।
अगर DA को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग मंजूर कर ली जाती है, तो इससे संशोधित मूल वेतन और आगे मिलने वाले महंगाई भत्ते की गणना प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसका वास्तविक असर फिटमेंट फैक्टर, वेतन निर्धारण के नियमों और अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेगा।
DA और DR में क्या है अंतर?
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, दोनों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। हालांकि, इनका लाभ अलग-अलग वर्गों को मिलता है।
महंगाई भत्ता (DA): यह सरकार के सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के आधार पर होती है।
महंगाई राहत (DR): यह पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशन पाने वालों को दी जाती है। इसकी गणना मूल पेंशन के आधार पर की जाती है।
दोनों की दरों में आम तौर पर साल में दो बार संशोधन किया जाता है। यह संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई से जुड़े निर्धारित आधारों के अनुसार होता है।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयसीमा के अनुसार, रिपोर्ट मई 2027 की शुरुआत तक आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें