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'बड़ा मौका': एयरटेल देगी सबसे बड़ा ₹24 का डिविडेंड, 23 जुलाई तक खरीदें शेयर

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Airtel Dividend: पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 16 रुपये प्रति शेयर और उससे पहले 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था
  • इस बार 24 रुपये का आंकड़ा अब तक का सबसे ऊंचा डिविडेंड है
  • जिन शेयरधारकों के नाम 24 जुलाई को तक डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा
'बड़ा मौका': एयरटेल देगी सबसे बड़ा ₹24 का डिविडेंड, 23 जुलाई तक खरीदें शेयर

टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल ने आज अपने सबसे बड़े डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट होगी 24 जुलाई शुक्रवार। इस तिथि के आधार पर ही यह तय होगा कि शेयरहोल्डर्स को वित्त वर्ष 2025-26 (31 मार्च 2026 को समाप्त) के लिए घोषित सबसे बड़े वार्षिक डिविडेंड (24 रुपये प्रति शेयर) की पात्रता मिलेगी या नहीं।

कैसे मिलेगा यह डिविडेंड?

एयरटेल ने मई में ही बोर्ड की सिफारिश के बाद यह अंतिम डिविडेंड प्रस्तावित किया था, जिसे शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 16 रुपये प्रति शेयर और उससे पहले 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इस बार 24 रुपये का आंकड़ा अब तक का सबसे ऊंचा वार्षिक डिविडेंड है।

पात्रता की लास्ट डेट क्या है?

कंपनी ने स्पष्ट किया कि जिन शेयरधारकों के नाम 24 जुलाई को कारोबारी घंटे समाप्त होने तक डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब यह है कि नए निवेशकों के लिए 23 जुलाई (गुरुवार) आखिरी मौका होगा, क्योंकि सेबी के T+1 सेटलमेंट साइकिल के अनुसार शेयर खरीदने के अगले दिन ही वे डीमैट खाते में आते हैं। इसलिए 23 जुलाई तक खरीदारी करने पर ही शेयर 24 जुलाई तक खाते में आ पाएंगे और डिविडेंड के हकदार बनेंगे।

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एयरटेल के शेयर की मौजूदा स्थिति

शुक्रवार को दोपहर 2.13 बजे एयरटेल का शेयर करीब 0.70% गिरकर 1,916.95 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। पिछले एक महीने में शेयर में करीब 8% की बढ़त आई है, लेकिन 2026 में अब तक यह 9% से अधिक नीचे है और एक साल में 3% कमजोर रहा है। हालांकि, लंबी अवधि में तीन साल में 116% और पांच साल में 261% का शानदार रिटर्न दे चुका है।

नोमुरा को भरोसा: टार्गेट प्राइस बढ़ाकर 2,355 रुपये किया

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज नोमुरा ने एयरटेल को अपनी पसंदीदा टेलीकॉम कंपनी बताया है और इसका टार्गेट प्राइस बढ़ाकर 2,355 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका कहना है कि रिलायंस जियो की तुलना में एयरटेल का मूल्यांकन अनुचित रूप से कम है। नोमुरा ने 'Buy' की सलाह बरकरार रखी है। नए लक्ष्य के अनुसार पिछले बंद भाव (1,931.10 रुपये) से करीब 22% की तेजी की संभावना है।

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नोमुरा के फिदा होने की वजहें

नोमुरा एयरटेल को "ARPU बढ़ाने वाली कंपनी" कहता है, जिसके पास कई विकल्प मौजूद हैं। उनके अनुसार, भारत की तीन-खिलाड़ियों वाले मार्केट में एयरटेल संरचनात्मक रूप से फायदा उठाने होने वाली प्रीमियम कंपनी है। 5G रोलआउट लगभग पूरा हो चुका है और कैपेक्स अपने चरम से नीचे आ गया है, जिससे मजबूत कैश फ्लो उत्पन्न हो रहा है और कंपनी कर्ज घटाने के चक्र में प्रवेश कर रही है।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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