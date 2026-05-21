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बड़ी खबर: रिलायंस जियो का IPO क्या ईरान युद्ध के चलते टल जाएगा? धीमी हुई तैयारी

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Jio IPO Big Updates: रिलायंस ने आईपीओ की तैयारी धीमी कर दी है। कंपनी अब डील के स्ट्रक्चर की फिर से समीक्षा कर रही है। युद्ध से उपजे तनाव और बाजार में उतार-चढ़ाव ने फैसले मुश्किल कर दिए हैं।

बड़ी खबर: रिलायंस जियो का IPO क्या ईरान युद्ध के चलते टल जाएगा? धीमी हुई तैयारी

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर बेचने की तैयारी कर रही थी। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता था, लेकिन ईरान में युद्ध और उससे पैदा हुई तनाव ने इस पूरी योजना में खटाई डाल दिया है।

क्यों रुकी IPO तैयारियां?

ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक रिलायंस ने आईपीओ की तैयारी धीमी कर दी है। कंपनी अब डील के स्ट्रक्चर की फिर से समीक्षा कर रही है। युद्ध से उपजे तनाव और बाजार में उतार-चढ़ाव ने फैसले मुश्किल कर दिए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं माना है कि आईपीओ टल गया है। वह कभी भी इस पर काम शुरू कर सकती है, लेकिन अभी कोई तारीख तय नहीं है।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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