अमेरिकी कंपनी ले सकती है वोडाफोन आइडिया की कमान, 6 अरब डॉलर के निवेश की चर्चा

संक्षेप: Vodafone Idea: न्यूयॉर्क की एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स (TGH) भारत की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) में 4 से 6 अरब डॉलर का निवेश करने और कंपनी के संचालन पर नियंत्रण लेने की बातचीत कर रही है।

न्यूयॉर्क की एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स (TGH) भारत की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) में 4 से 6 अरब डॉलर का निवेश करने और कंपनी के संचालन पर नियंत्रण लेने की बातचीत कर रही है। द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक यह जानकारी इस मामले से वाकिफ लोगों ने दी।

सरकारी राहत पैकेज जरूरी हालांकि,यह निवेश तभी संभव हो पाएगा जब भारत सरकार कंपनी की सभी वित्तीय जिम्मेदारियों (देय राशि), जिसमें एजीआर और स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाया शामिल हैं, को कवर करने वाला एक व्यापक राहत पैकेज देगी।

प्रमोटर बदलाव अगर यह सौदा होता है, तो TGH कंपनी का नया प्रमोटर बन जाएगी और मौजूदा प्रमोटर अडिट्या बिड़ला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन कंपनी से संचालन की बागडोर ले लेगी। सरकार, जो 49% हिस्सेदारी के साथ कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक है, एक निष्क्रिय निवेशक बनी रहेगी।

नियंत्रण की मांग नहीं निवेशक कंपनी TGH सरकार से सभी बकाया राशि माफ करने की मांग नहीं कर रही है, बल्कि वह इन देयताओं के पुनर्गठन की मांग कर रही है ताकि कंपनी को सांस लेने का मौका मिल सके। इसके लिए उसने सरकार के सामने एक विस्तृत प्रस्ताव रखा है।

विशेषज्ञता का लाभ TGH का कहना है कि उसका प्रस्ताव सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत के साथ जुड़ा हुआ है। TGH के पास टेलीकॉम क्षेत्र की अच्छी समझ है। कंपनी के चेयरमैन सञ्जीव अहूजा ने 2003-2007 के दौरान फ्रांस की टेलीकॉम कंपनी ऑरेंज का सफलतापूर्वक कायाकल्प किया था।

पहले भी हुई थी बातचीत TGH ने इससे पहले भी लगभग 18 महीने तक Vi में निवेश को लेकर बातचीत की थी, लेकिन पिछले साल जब Vi ने शेयर बेचकर पैसा जुटाने का फैसला किया तो TGH ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। हाल के महीनों में यह बातचीत फिर से शुरू हुई है।

मौजूदा प्रमोटर्स के लिए निकासी का रास्ता TGH के निवेश से मौजूदा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम करके कंपनी से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। इस निवेश के समय सरकार की हिस्सेदारी भी घट जाएगी, हालांकि बाद में वह और बकाया राशि को फिर से इक्विटी में बदलकर 49% तक की हिस्सेदारी बनाए रख सकती है।