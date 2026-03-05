Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बड़ी खबर: ATM से निकासी के नियम बदले, जानें 1 अप्रैल से कितना कैश निकल सकेगा

Mar 05, 2026 02:27 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है और आपके पास इसका डेबिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसे निकालने की डे लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। यह कदम बैंक ने आपके पैसों को और सुरक्षित बनाने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।

बड़ी खबर: ATM से निकासी के नियम बदले, जानें 1 अप्रैल से कितना कैश निकल सकेगा

अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है और आपके पास इसका डेबिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसे निकालने की डे लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। यह कदम बैंक ने आपके पैसों को और सुरक्षित बनाने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। बदले नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

दरअसल, बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा है कि वह जोखिम को कम करने और ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब कई डेबिट कार्ड की एटीएम विदड्रॉल की लिमिट कम कर दिया गया है। यानी अब आप पहले की तरह एक दिन में उतनी बड़ी रकम एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे।

ये भी पढ़ें:सहारा में क्लेम करने के बावजूद नहीं आया रिफंड तो फौरन कर लें यह काम

ई-कॉमर्स और कॉन्टैक्टलेस चैनल के जरिए होने वाले लेन-देन की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह पहले की तरह ही जारी रहेगी। बता दें पीएनबी डेबिट कार्ड ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, पीएनबी वन ऐप, आईवीआर या व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए बैंक द्वारा तय की गई नई सीमाओं के अंदर रहकर अपनी एटीएम निकासी सीमा को सेट या रीसेट कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:16000 किलो सोने पर बैठे भारतीय मूल के अरबपति ने कहा- अभी और बढ़ेंगे Gold के भाव

किन कार्डों पर लागू होंगे नए नियम?

बैंक ने अलग-अलग कैटेगरी के डेबिट कार्ड के लिए नई सीमाएं तय की हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं...

पहली श्रेणी: अब मिलेंगे सिर्फ 50,000 रुपये

पहले जिन कार्डों से आप एक दिन में 1 लाख रुपये तक निकाल सकते थे, अब उनसे सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाले जा सकेंगे। इस श्रेणी में ये कार्ड शामिल हैं:

· रुपे एनसीएमसी प्लेटिनम डोमेस्टिक डेबिट कार्ड

· रुपे एनसीएमसी प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड

· रुपे विमेन पावर प्लेटिनम डेबिट कार्ड

· रुपे पीएनबी पलाश डेबिट कार्ड (रिसाइकल्ड पीवीसी)

· रुपे बिजनेस प्लेटिनम एनसीएमसी डेबिट कार्ड

· मास्टरकार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड

· वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड

· पीएनबी मास्टरकार्ड प्लेटिनम राइज

· दूसरी श्रेणी: अब मिलेंगे 75,000 रुपये

वहीं, कुछ प्रीमियम कार्ड्स की लिमिट भी घटाई गई है। इन कार्डों से अब आप एक दिन में अधिकतम 75,000 रुपये ही निकाल सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 1.5 लाख रुपये थी। इनमें ये कार्ड शामिल हैं…

  • रुपे सेलेक्ट डेबिट कॉर्ड
  • पीएनबी रुपे सेलेक्ट एक्सेल
  • वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड
  • मास्टर कार्ड बिजनेस डेबिट कार्ड

पीएनबी डेबिट कार्ड की सीमा ऑनलाइन कैसे बदलें?

अगर पीएनबी ने आपके कार्ड की एटीएम निकासी सीमा घटा दी है, लेकिन आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से (नई तय सीमा के अंदर) फिर से सेट करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से आसानी से ऐसा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे…

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹13547 सस्ती हो गई चांदी, घर पर करें असली-नकली की पहचान

इंटरनेट बैंकिंग से लिमिट बदलने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले अपने पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करें। इसके बाद 'वैल्यू एडेड सर्विसेज' (Value Added Services) नाम के टैब पर जाएं। वहां आपको 'डेबिट कार्ड पर्सनलाइजेशन' (Debit Card Personalisation) का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना अकाउंट नंबर चुनें और ड्रॉप-डाउन मेनू से उस सर्विस (जैसे ATM, कॉन्टैक्टलेस, E-Comm, या POS लिमिट) को चुनें, जिसकी लिमिट आप बदलना चाहते हैं। इसके बाद 'कंटिन्यू' बटन दबाएं।

स्टेप 3: अगले पेज पर आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड पिन डालना होगा। सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप एक नए पेज पर पहुंचेंगे, जहां आपको एटीएम, कॉन्टैक्टलेस, ई-कॉमर्स या पीओएस के लिए अपनी नई लिमिट डालनी है। मनचाही लिमिट लिखने के बाद 'अपडेट' बटन दबाएं।

स्टेप 5: आखिरी स्टेप में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। उसे दर्ज करके 'सबमिट' कर दें। बस, आपकी लिमिट सफलतापूर्वक बदल दी गई है। आखिरी पेज पर इसकी पुष्टि करने वाला संदेश दिख जाएगा।

पीएनबी वन (PNB ONE) ऐप से लिमिट बदलने का तरीका

स्टेप 1: पीएनबी वन मोबाइल ऐप खोलें और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। इसके बाद 'सर्विसेज' (Services) विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 2: यहां 'डेबिट कार्ड्स' (Debit Cards) पर क्लिक करके मेनू को विस्तार से खोलें।

स्टेप 3: अब आपको अलग-अलग विकल्प दिखेंगे जैसे एटीएम लिमिट अपडेट करें, पीओएस लिमिट अपडेट करें, ई-कॉमर्स लिमिट अपडेट करें और कॉन्टैक्टलेस लिमिट अपडेट करें। आप जिस लिमिट को बदलना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4: ड्रॉप-डाउन लिस्ट से अपना वह अकाउंट नंबर चुनें, जिससे आपका डेबिट कार्ड जुड़ा हुआ है।

स्टेप 5: अब ड्रॉप-डाउन से अपना डेबिट कार्ड चुनें। इसके बाद जिस लिमिट (ATM, POS, ECOMM, CONTACTLESS) को बदलना है, उसकी जानकारी भरें।

स्टेप 6: अगले पेज पर आपको मौजूदा लिमिट और लागू होने वाली लिमिट दिखेगी। यहां आप नई लिमिट डालकर 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें।

स्टेप 7: रिक्वेस्ट को कन्फर्म करने के लिए अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें। इसके बाद आपकी लिमिट सफलतापूर्वक बदल जाएगी।

तो अगली बार जब आप एटीएम जाएं, तो अपने कार्ड की इन नई सीमाओं का ध्यान जरूर रखें। यह बदलाव आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, ताकि कोई आपका कार्ड गलत इस्तेमाल करके भारी नुकसान न पहुंचा सके।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
PNB Bank Business News Bank
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,