टाटा मोटर्स के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट आई

टाटा मोटर्स ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के डीमर्जर के लिए 14 अक्टूबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस तारीख तक शेयर रखने वाले निवेशकों को नई कंपनी के शेयर मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट तक शेयरधारकों को हर 1 शेयर के बदले 1 नया शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको टीएमएलसीवी के 100 नए शेयर मिलेंगे।

ईटी के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि उसने मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को "रिकॉर्ड डेट" तय की है। इस दिन तक जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें उसी अनुपात में TMLCV नामक नई कंपनी के शेयर दिए जाएंगे यानी कंपनी के प्रत्येक 1 शेयर (मूल्य ₹2 प्रति शेयर, पूरी तरह चुकता) पर, निवेशक को TMLCV का 1 शेयर (₹2 प्रति शेयर, पूरी तरह चुकता) मिलेगा।

यह डिमर्जर एक बड़े पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसमें टाटा मोटर्स लिमिटेड (डिमर्ज की गई मूल कंपनी), TMLCV (नवगठित कंपनी) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV, जो अब मिलकर समाप्त हो गई है) शामिल हैं। यह योजना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच की मंजूरी और अन्य नियामकीय अनुमोदन के बाद 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है।

टीएमएल कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) में कंपनी का कॉमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस आएगा। मौजूदा कंपनी का नाम बदलकर यह कर दिया जाएगा, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जगुआर लैंड रोवर (JLR) का बिजनेस रहेगा।

निवेशकों के लिए क्या हैं मायने शेयर पर प्रभाव: डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में 5% तक की तेजी देखी गई।

लिस्टिंग: नई कंपनी TMLCV के शेयरों के नवंबर 2025 में बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की उम्मीद है।

मूल्य निर्धारण: डीमर्जर के बाद बाजार अब दोनों कंपनियों का अलग-अलग मूल्यांकन करेगा, जिससे शेयरों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।