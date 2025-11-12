Hindustan Hindi News
निवेशकों के लिए बड़ी खबर: टाटा मोटर्स CV शेयर का डेब्यू आज, क्या होगी लिस्टिंग प्राइस

संक्षेप: Tata Motors CV Listing: टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स आज, भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा है। इसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर टिकर सिंबल TMCVLके साथ ट्रेडिंग शुरू करेंगे।

Wed, 12 Nov 2025 07:41 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Tata Motors CV Listing: टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स आज, 12 नवंबर 2025 को भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा है। इसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर टिकर सिंबल 'TMCVL' के साथ ट्रेडिंग शुरू करेंगे। टाटा मोटर्स के व्यवसाय को अलग करने (डीमर्जर) की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से प्रभावी हुई। इसके तहत, 14 अक्टूबर 2025 को जिन शेयरधारकों के पास टाटा मोटर्स के शेयर थे, उन्हें हर एक शेयर के बदले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का एक नया शेयर मिला है।

डीमर्जर के बाद क्या बदलाव हुए?

डीमर्जर के बाद, कमर्शियल व्हीकल्स (CV) का व्यवसाय अब "टाटा मोटर्स" कहलाएगा। वहीं, पैसेंजर व्हीकल्स (PV), इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और जगुआर लैंड रोवर (JLR) का व्यवसाय "टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV)" के अंतर्गत आएगा, जो पहले से ही अलग से लिस्टेड है।

लिस्टिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी

कंपनी के 368 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर (हर शेयर की फेस वल्यू 2 रुपये) बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। कीमतों की सही खोज सुनिश्चित करने के लिए, पहले 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए इस स्टॉक को 'ट्रेड-फॉर-ट्रेड' सेगमेंट में रखा गया है, जहां शेयरों की डिलीवरी अनिवार्य होती है।

शेयर के दाम को लेकर क्या हैं अनुमान?

विश्लेषकों को टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयरों की शुरुआत मजबूत होने की उम्मीद है और उनका लिस्टिंग प्राइस 260 रुपये के आधार मूल्य से ऊपर रहने का अनुमान है।

बोनांजा के अभिनव तिवारी का मानना है कि शेयर 320 से 470 रुपये के बीच लिस्ट हो सकता है और शुरुआत में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे को लिस्टिंग 300 से 350 रुपये के दायरे में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (399 रुपये) और कमर्शियल व्हीकल्स (300-350 रुपये) के मूल्य को जोड़ा जाए, तो कुल मूल्य 699 से 749 रुपये प्रति शेयर बनता है। इससे साफ है कि डीमर्जर से शेयरधारकों को फायदा हुआ है।

टाटा मोटर्स ने बिजनेस को क्यों अलग किया?

बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा मोटर्स का यह कदम एक रणनीतिक कदम है। इससे शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि होगी और दोनों कंपनियां अब अपने-अपने बिजनेस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

