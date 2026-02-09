SBI, टाटा स्टील, रिलांयस समेत इन 9 शेयरों में बड़ी हलचल की उम्मीद, देखें लेटेस्ट अपडेट्स
Stock Wtach Today: निवेशकों की नजर बीएसई, जाइडस लाइफसाइंसेज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बाटा इंडिया के शेयरों पर रहेगी। क्योंकि ये कंपनियां आज अपने तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे घोषित करेंगी।
Stock Wtach Today: जापान में रविवार के चुनाव में प्रधानमंत्री साने ताकाइची की ऐतिहासिक जीत के बाद जापानी शेयर मार्केट अप्रैल के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निक्केई 225 इंडेक्स 5.7% तक बढ़ गया, जो 57,337.07 के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 3.4% तक चढ़कर एक नए शिखर पर पहुंच गया। वहीं, भारतीय शेयर मार्केट के लिए गिफ्ट निफ्टी के संकेत भी आज अच्छी शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों की नजर बीएसई, जाइडस लाइफसाइंसेज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बाटा इंडिया के शेयरों पर रहेगी। क्योंकि ये कंपनियां आज अपने तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे घोषित करेंगी। इनके अलावा टाटा स्टील, एसबीआई और रिलायंस समेत 9 ऐसे स्टॉक्स हैं, जो फोकस में होंगे।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा बढ़ा
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एसबीआई ने तीसरी तिमाही में अपने अकेले नेट प्रॉफिट में 24% की वृद्धि दर्ज की है, जो बढ़कर 21,028 करोड़ रुपये हो गया है।
इरेडा को मंजूरी
IREDA ने शुक्रवार को क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) रूट से 2,994 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
टाटा स्टील ने शानदार प्रदर्शन किया
स्टील कंपनी टाटा स्टील ने दिसंबर तिमाही में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में तेज 723% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,689 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। पिछले साल इसी अवधि में यह 327 करोड़ रुपये था।
रिलायंस की नई खरीद
रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी इकाई, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया स्थित 'बेटर-फॉर-यू' पेय निर्माता कंपनी गुडनेस ग्रुप ग्लोबल (GGG) में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली है।
अरविंदो फार्मा की सहायक कंपनी का निरीक्षण
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) ने 27 जनवरी से 6 फरवरी के बीच कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज के तेलंगाना के पाशामैलारम स्थित फॉर्मूलेशन निर्माण सुविधा (यूनिट III) का निरीक्षण किया।
फोर्स मोटर्स ने समझौता किया
कंपनी ने वीरा टैनरीज में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 175 करोड़ रुपये में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लागू कर कटौती के अधीन है।
कल्याण ज्वैलर्स का मजबूत नतीजा
कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए अपने नेट प्रॉफिट में 90.2% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि के 218.8 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 416.3 करोड़ रुपये हो गया है। राजस्व में भी 42.1% की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है, जो पिछले साल के 7,278.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,343.4 करोड़ रुपये हो गया है।
आनंद राठी में धोखाधड़ी का मामला
आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने शुक्रवार को एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसकी आंतरिक जांच समिति ने 13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है।
बीईएमएल का नया निवेश
बोर्ड ने मध्य प्रदेश के उमरिया में 'ब्रह्मा' नामक एक ग्रीनफील्ड रेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश को मंजूरी दी है।
