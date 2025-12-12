Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Big jump for Silver surpassed Microsoft and become world 5th largest asset
चांदी का बढ़ा रुतबा, माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ा, बनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एसेट

चांदी का बढ़ा रुतबा, माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ा, बनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एसेट

संक्षेप:

चांदी ने दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। चांदी की टोटल मार्केट वैल्यू बढ़कर 3.593 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन 3.59 ट्रिलियन डॉलर रहा है।

Dec 12, 2025 04:04 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Silver Prices: चांदी का रुतबा लगातार बढ़ रहा है और इसने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चांदी ने आधिकारिक रूप से दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) को भी पीछे छोड़ दिया है। चांदी अब बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के हिसाब से दुनिया में पांचवीं बड़ी एसेट बन गई है। चांदी के लिए यह ऐतिहासिक पल है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे निकली चांदी
पहली बार 63 डॉलर प्रति औंस के पार जाने के साथ ही चांदी की टोटल मार्केट वैल्यू बढ़कर 3.593 ट्रिलियन डॉलर (3.593 लाख करोड़ डॉलर) पहुंच गई है। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन 3.59 ट्रिलियन डॉलर रहा है। चांदी मार्केट वैल्यू के मामले में माइक्रोसॉफ्ट से कहीं आगे निकल गई है। साल 2025 में चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है। इस साल की शुरुआत में चांदी के दाम करीब 29 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर थे, इस लेवल से चांदी के दाम 115 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कीमतों में आए हालिया उछाल के बाद चांदी अब माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन दोनों से आगे निकल गई है। अमेजन की मार्केट वैल्यू करीब 2.46 ट्रिलियन डॉलर रही है। हालांकि, चांदी अभी मार्केट वैल्यू के मामले में गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट से पीछे है। अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू 3.8 ट्रिलियन डॉलर रही है।

read moreये भी पढ़ें:
65% से ज्यादा टूट गया था टाटा का यह शेयर, अब बना रॉकेट, कंपनी ने की बड़ी घोषणा

चांदी के वायदा दाम 2 लाख रुपये के पार
भारत में शुक्रवार को चांदी की वायदा कीमतें (सिल्वर फ्यूचर प्राइसेज) ऐतिहासिक 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैं। घरेलू बाजार में इस साल अब तक चांदी की कीमतों में करीब 130 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। MCX डेटा के मुताबिक, शुक्रवार को सेशन के दौरान सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स उछाल के साथ 200,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। हालांकि, दोपहर 2.55 बजे कुछ गिरावट के साथ 2,00,143 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचे। इस साल चांदी की कीमतों में 129 पर्सेंट की तेजी आई है, जबकि सोना 75 पर्सेंट उछला है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।