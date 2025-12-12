चांदी का बढ़ा रुतबा, माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ा, बनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एसेट
चांदी ने दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। चांदी की टोटल मार्केट वैल्यू बढ़कर 3.593 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन 3.59 ट्रिलियन डॉलर रहा है।
Silver Prices: चांदी का रुतबा लगातार बढ़ रहा है और इसने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चांदी ने आधिकारिक रूप से दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) को भी पीछे छोड़ दिया है। चांदी अब बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के हिसाब से दुनिया में पांचवीं बड़ी एसेट बन गई है। चांदी के लिए यह ऐतिहासिक पल है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।
माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे निकली चांदी
पहली बार 63 डॉलर प्रति औंस के पार जाने के साथ ही चांदी की टोटल मार्केट वैल्यू बढ़कर 3.593 ट्रिलियन डॉलर (3.593 लाख करोड़ डॉलर) पहुंच गई है। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन 3.59 ट्रिलियन डॉलर रहा है। चांदी मार्केट वैल्यू के मामले में माइक्रोसॉफ्ट से कहीं आगे निकल गई है। साल 2025 में चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है। इस साल की शुरुआत में चांदी के दाम करीब 29 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर थे, इस लेवल से चांदी के दाम 115 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कीमतों में आए हालिया उछाल के बाद चांदी अब माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन दोनों से आगे निकल गई है। अमेजन की मार्केट वैल्यू करीब 2.46 ट्रिलियन डॉलर रही है। हालांकि, चांदी अभी मार्केट वैल्यू के मामले में गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट से पीछे है। अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू 3.8 ट्रिलियन डॉलर रही है।
चांदी के वायदा दाम 2 लाख रुपये के पार
भारत में शुक्रवार को चांदी की वायदा कीमतें (सिल्वर फ्यूचर प्राइसेज) ऐतिहासिक 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैं। घरेलू बाजार में इस साल अब तक चांदी की कीमतों में करीब 130 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। MCX डेटा के मुताबिक, शुक्रवार को सेशन के दौरान सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स उछाल के साथ 200,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। हालांकि, दोपहर 2.55 बजे कुछ गिरावट के साथ 2,00,143 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचे। इस साल चांदी की कीमतों में 129 पर्सेंट की तेजी आई है, जबकि सोना 75 पर्सेंट उछला है।