सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट, 13 दिन में Gold ₹11621 और 16 दिन में Silver ₹32500 सस्ती

Gold Silver Price 30 Oct.: आज सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट है। गुरुवार 30 अक्टूबर को सोना जहां 1375 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है तो वहीं, चांदी 1033 रुपये प्रति किलो टूटी है। यह गिरावट उन लोगों के लिए खुशखबरी है, जिनके घरों में शादी है और अब तक सोने के जेवर नहीं खरीद पाए हैं। बता दें शादियों का सीजन 1 नवंबर से देवउठनी एकादशी के साथ शुरू हो रहा है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 11621 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 32500 रुपये गिर चुके हैं। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 122830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 149968 रुपये प्रति किलो पर है।

आइबीजेए के मुताबिक 29 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड बिना जीएसटी 120628 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 146633 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना बिना जीएसटी 119253 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 145600 रुपये पर खुली। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1370 रुपये सस्ता होकर 118775 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 122338 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1259 रुपये टूटकर 109236 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 112513 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 1031 रुपये की तेजी के साथ 89440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 92123 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

इस साल सोना 43513 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 59583 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है। अगर अक्टूबर की बात करें तो इन गिरावट के बावजूद सोना 3904 रुपये चढ़ा है।