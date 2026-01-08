Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़big fall in gold silver prices silver plummets by rs 12225 in 1 stroke while 24 carat gold becomes cheaper by rs 1232
सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट, एक झटके में चांदी ₹12225 टूटी, गोल्ड ₹1232 हुआ सस्ता



संक्षेप:



Jan 08, 2026 12:31 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 8 Jan.: आज सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट है। चांदी एक झटके में जहां 12225 रुपये लुढ़की वहीं, सोना 1232 रुपये सस्ता हुआ है। चांदी का भाव बिना जीएसटी 235775 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। जीएसटी समेत चांदी अब 242848 रुपये प्रति किलो पर है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 139506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बिना जीएसटी आज सोने के भाव 1232 रुपये की गिरावट के साथ 135443 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले।

बुधवार को चांदी बिना जीएसटी ऑल टाइम हाई 248000 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 136675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बिना जीएसटी सोना 29 दिसंबर 2025 के ऑल टाइम हाई 138181 से 2718 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, बिना जीएसटी चांदी 7 जनवरी के ऑल टाइम हाई 24800 0 रुपये से 12225 रुपये सस्ती है।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1227 रुपये टूटकर 134901 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 128948 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1128 रुपये सस्ता होकर 124066 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 127787 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड में 924 रुपये की गिरावट है। आज यह 101582 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 104629 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 721 रुपये गिरा है। आज यह 79234 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 81611 रुपये पर है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
