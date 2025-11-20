सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, 2280 रुपये सस्ती हुई चांदी, गोल्ड 1003 रुपये लुढ़का

संक्षेप: Gold Silver Price 20 Nov: 24 कैरेट सोने का भाव आज 1003 रुपये सस्ता होकर 122881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 126567 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 160515 रुपये प्रति किलो पर है।

Gold Silver Price 20 Nov.: शादियों के इस सीजन के बीच एक राहत भरी खबर है। एक दिन पहले तेज उछाल वाले सोना-चांदी आज औंधेमुंह गिरे हैं। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1003 रुपये सस्ता होकर 122881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 126567 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 160515 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 2280 रुपये टूटकर 155840 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 158120 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 123884 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से 7993 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से 22460 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। इस साल सोना 47141 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 69823 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 999 रुपये सस्ता होकर 122389 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 126060 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 919 रुपये टूटकर 112559 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 115935 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 752 रुपये की गिरावट के साथ 92161 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 94925 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 587 रुपये चढ़ा है। आज यह 71885 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 74041 रुपये पर है।