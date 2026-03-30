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जंग के बीच आज सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्या अभी और होगा सस्ता?

Mar 30, 2026 07:32 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध पांचवें हफ्ते में पहुंच गया है। इसी दबाव के चलते सोना करीब 1.38% गिरकर 4,462 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी 2% टूटकर 68.3 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई।

जंग के बीच आज सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्या अभी और होगा सस्ता?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार, 30 मार्च को सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध पांचवें हफ्ते में पहुंच गया है, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इसी दबाव के चलते आज सोना करीब 1.38% गिरकर 4,462 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी 2% टूटकर 68.3 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई।

कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह क्या है?

हालांकि, हाल के दिनों में सोने में भारी गिरावट आई है, लेकिन अब कुछ निवेशक सस्ते दाम पर खरीदारी कर रहे हैं। इसके बावजूद बाजार में चिंता बनी हुई है कि अगर युद्ध लंबा चला, तो दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने गोल्ड रिजर्व बेच सकते हैं या फिर महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। ब्याज दर बढ़ने से सोना जैसे बिना ब्याज वाले निवेश पर दबाव पड़ता है।

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युद्ध का असर सोने-चांदी पर

युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी जैसे देशों के बीच बातचीत हुई, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। तेहरान में मिसाइल हमलों के बाद बिजली गुल होने की खबरें आईं। वहीं, ईरान समर्थित हूती गुट भी इस संघर्ष में शामिल हो गया है और अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है।

तेल की कीमतों का भी असर

युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे वैश्विक महंगाई बढ़ने का खतरा है। इससे फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन सकता है। यही कारण है कि सोने की कीमतों में हाल के समय में करीब 15% की गिरावट देखी गई है।

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तुर्की के केंद्रीय बैंक ने 60 टन सोना बेचा

पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों की खरीदारी ने सोने की कीमतों को सहारा दिया था। लेकिन अब खबर है कि तुर्की के केंद्रीय बैंक ने युद्ध के शुरुआती दो हफ्तों में लगभग 60 टन सोना बेच दिया। अगर दूसरे देश भी ऐसा करते हैं, तो सोने की कीमतों पर और दबाव आ सकता है।

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क्या सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा

विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल सोना 4,400 से 4,500 डॉलर के दायरे में कारोबार कर रहा है। अभी भी कमजोरी बनी हुई है। नीचे के स्तर पर खरीदारी जरूर दिख रही है, लेकिन मजबूत तेजी के लिए महंगाई और युद्ध की स्थिति साफ होना जरूरी है। चांदी की बात करें तो यह 68 से 72 डॉलर के दायरे में बनी हुई है। इसमें भी गिरावट के बाद अब स्थिरता आने के संकेत हैं, लेकिन तेजी धीरे-धीरे ही आएगी।

निवेशकों के लिए सतर्क रहने का समय

सोना और चांदी दोनों ही फिलहाल अस्थिर दौर से गुजर रहे हैं। युद्ध, महंगाई और ब्याज दरों का दबाव इनकी दिशा तय कर रहा है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी के बजाय सतर्क रणनीति अपनाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बाजार में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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