Gold Silver Price Today: सोना-चांदी में बड़ी गिरावट, ₹1000 सस्ता हुआ गोल्ड, सिल्वर के भाव ₹5643 टूटे
Gold Silver Rates Today 18 May: MCX पर चांदी 5,643 रुपये यानी 2.1% टूटकर 2,66,243 रुपये प्रति किलो पर आ गई। वहीं सोना 1,000 रुपये गिरकर 1,57,547 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।
Gold Silver Rates Today 18 May: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच सोमवार यानी आज 18 मई को MCX पर सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। MCX पर चांदी 5,643 रुपये यानी 2.1 प्रतिशत टूटकर 2,66,243 रुपये प्रति किलो पर आ गई। वहीं सोना 1,000 रुपये गिरकर 1,57,547 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।
बता दें पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अगले एक साल तक किसी भी मौके पर सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इसके बाद सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दिया था।
इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव
इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.1% गिरकर 4,488.99 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो 30 मार्च के बाद का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 1.5% टूटकर 4,493.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गए। स्पॉट सिल्वर 2.2% गिरकर 74.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
क्यों गिरे सोने-चांदी के भाव
UAE न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले का असर: UAE के एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में ड्रोन हमले के बाद आग लगने से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया। इस घटना के बाद कच्चे तेल की कीमतें दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है, जिससे बाजार अब अमेरिकी फेड द्वारा एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना देखने लगा है।
CME फेडवॉच टूल के अनुसार दिसंबर तक फेड रेट हाइक की संभावना करीब 50% तक पहुंच गई है। निवेशकों की नजर अब इस सप्ताह जारी होने वाली फेड की अप्रैल बैठक की मिनट्स पर टिकी है।
एक्सपर्ट की राय: अभी सतर्क रहने की जरूरत
कमोडिटी विशेषज्ञ मनोज कुमार जैन के अनुसार सोना और चांदी में इस समय बेहद ज्यादा उतार-चढ़ाव बना हुआ है। उनका मानना है कि केवल अमेरिका-ईरान के बीच किसी ठोस शांति समझौते की स्थिति में ही बुलियन बाजार को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि MCX पर सोने को 1,57,000-1,55,500 रुपये के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है, जबकि ऊपर की ओर 1,59,400-1,60,650 रुपये रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं चांदी के लिए 2,66,600-2,61,200 रुपये सपोर्ट और 2,77,700-2,83,000 रुपये रेजिस्टेंस माना जा रहा है। जैन ने निवेशकों को सलाह दी कि बाजार में स्थिरता आने तक नई खरीदारी से बचें।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें