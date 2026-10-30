Gold-Silver में बड़ी गिरावट: सोना 2 दिन में ₹1500 और चांदी ₹7000 से अधिक टूटी
मुख्य बातें
- एमसीएक्स के करीब 11 बजे 0.39% गिर कर 142040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था
- जबकि, चांदी 1.38% सस्ती होकर 186830 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी
- गिरावट की वजह बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, इक्विटी मार्केट में कमजोरी, फेड रेट, जियो-पॉलिटिकल टेंशन और क्रूड की उछलती कीमतों को बताया जा रहा है
Gold Silver Prices: सोने-चांदी के भाव में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों में एमसीएक्स पर सोने का भाव 1560 रुपये गिरा है। जबकि, चांदी 7420 रुपये टूटी है। एमसीएक्स पर नए निवेशकों के लिए सोना-चांदी जहां सस्ते मिल रहे हैं वहीं, सर्राफा बाजार से जेवर खरीदने वालों के लिए भी राहत है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स के करीब 11 बजे 0.39 प्रतिशत गिर कर 142040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, चांदी 1.38 प्रतिशत सस्ती होकर 186830 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। सोने-चांदी में गिरावट की वजह बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, इक्विटी मार्केट में कमजोरी, फेड रेट, जियो-पॉलिटिकल टेंशन और क्रूड की उछलती कीमतों को बताया जा रहा है।
अगर इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 51056 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 233218 रुपये सस्ता हो चुका है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 0.5% गिरकर 4,000 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 0.5% गिरकर 4,010 डॉलर प्रति औंस पर है। चांदी की बात करें तो यह 1.60 प्रतिशत टूटकर 51.53 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी।
दिल्ली, मुंबई समेत 6 बड़े शहरों के सर्राफा बाजारों में आज के भाव
1. गोल्ड-सिल्वर रेट मुंबई
24 कैरेट गोल्ड: ₹1,41,960 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹1,30,130 प्रति 10 ग्राम
सिल्वर: ₹1,87,170 प्रति किलोग्राम
2. गोल्ड-सिल्वर रेट नई दिल्ली
24 कैरेट गोल्ड: ₹1,41,710 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹1,29,901 प्रति 10 ग्राम
सिल्वर: ₹1,86,850 प्रति किलोग्राम
3. गोल्ड-सिल्वर रेट बेंगलुरु
24 कैरेट गोल्ड: ₹1,42,070 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹1,30,231 प्रति 10 ग्राम
सिल्वर: ₹1,87,320 प्रति किलोग्राम
4. गोल्ड-सिल्वर रेट कोलकाता
24 कैरेट गोल्ड: ₹1,41,750 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹1,30,693 प्रति 10 ग्राम
सिल्वर: ₹1,86,120 प्रति किलोग्राम
5. गोल्ड-सिल्वर रेट हैदराबाद
24 कैरेट गोल्ड: ₹1,42,170 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹1,30,323 प्रति 10 ग्राम
सिल्वर: ₹1,86,930 प्रति किलोग्राम
6. गोल्ड-सिल्वर रेट चेन्नई
24 कैरेट गोल्ड: ₹1,42,350 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹1,30,488 प्रति 10 ग्राम
सिल्वर: ₹1,87,710 प्रति किलोग्राम
सोने-चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, ब्याज दरों, महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर पड़ता है। इसलिए खरीदारी या निवेश का फैसला लेने से पहले ताजा भाव और अपने बजट को ध्यान में रखना जरूरी है।
(डिस्क्लेमर: ये खुदरा बाजार के सांकेतिक रेट हैं। इनमें लोकल टैक्स, जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव जरूर पता करें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें