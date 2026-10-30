फेस्टिव सीजन में भी मोबाइल-टीवी की सेल में बड़ी गिरावट, अब कंपनियां करेंगी ये काम
मुख्य बातें
- इस फेस्टिव सीजन में अब तक सेल्स वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत गिर चुका है
- ओणम से दिवाली तक इन दोनों कैटेगरी की सालाना बिक्री का करीब 30 प्रतिशत होता है
- टीवी की सेल्स पिछले साल से 15 प्रतिशत गिरी है
सेल बढ़ने की उम्मीद में फेस्टिव सीजन का इंतजार एक छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी होता है। लेकिन, इस फेस्टिव सीजन में मोबाइल फोन और टीवी की सेल ने कंपनियों को निराश किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन और टीवी बनाने वाली कंपनियां फेस्टिव सीजन में सेल से जुड़े झटके के बाद प्रोडक्शन घटाने पर विचार कर रही हैं।
बड़ी ब्रांड कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक, अगले दो-तीन महीनों में प्रोडक्शन प्लान से करीब 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है। इस फेस्टिव सीजन में अब तक सेल्स वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत गिर चुका है।
स्मार्टफोन के दाम औसतन 35-40% और टीवी के दाम 20-25% बढ़े
मेमोरी चिप की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इससे स्मार्टफोन के दाम औसतन 35-40 प्रतिशत और टीवी के दाम 20-25 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर एंट्री से मिड-रेंज सेगमेंट पर पड़ा है, जो मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 10 महीनों में मेमोरी की कीमतें दो से तीन गुना तक बढ़ी हैं। वजह यह है कि AI सेक्टर की मांग बढ़ने से सप्लाई कम पड़ रही है।
Jaina Group के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप जैन ने कहा कि स्मार्टफोन का प्रोडक्शन 20 प्रतिशत तक घटने वाला है। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल कुछ सुधार होगा, क्योंकि कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग आखिर में अपने डिवाइस बदलेंगे।
महंगे मोबाइल खरीदने से बच रहे ग्राहक
मोबाइल फोन की कीमतों में बढ़ोतरी ने ग्राहकों की खरीदारी पर असर डाला है। खासकर कम कीमत वाले स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों पर इसका ज्यादा दबाव पड़ रहा है। कई ग्राहक नया फोन खरीदने के बजाय पुराने फोन का इस्तेमाल जारी रख रहे हैं या कम कीमत वाले मॉडल चुन रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर के बीच स्मार्टफोन और टीवी की सेल्स पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुकी थी। फेस्टिव सीजन, ओणम से दिवाली तक इन दोनों कैटेगरी की सालाना बिक्री का करीब 30 प्रतिशत होता है।
दो अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने बताया कि ब्रांड्स ने उन्हें स्मार्टफोन और टीवी दोनों का प्रोडक्शन कम करने के लिए कहा है, ताकि चैनल पर पड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक साफ हो सके।
टीवी की फेस्टिव सेल्स पर क्यों पड़ा इफेक्ट
हेयर इंडिया के CEO सतीश एनएस ने कहा कि ज्यादातर कंपनियों ने फेस्टिव सीजन का स्टॉक सोच-समझकर बनाया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मेमोरी प्रोडक्ट्स जैसे टीवी की फेस्टिव सेल्स इतनी बुरी तरह प्रभावित होगी। उनके मुताबिक, इस फेस्टिव सीजन में टीवी की सेल्स पिछले साल से 15 प्रतिशत गिरी है, इसलिए प्रोडक्शन में बदलाव करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि 32-43 इंच के टीवी में लगने वाले मेमोरी चिप वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की कीमत इस साल दोगुनी होकर 80 डॉलर हो गई है। वेंडर्स का अनुमान है कि जनवरी-फरवरी तक यह 110 डॉलर तक पहुंच सकती है।
सोनी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील नायर ने कहा कि मार्केट दबाव में है। कीमतें बढ़ने के बाद भी सेल्स पिछले साल के स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि 65 इंच और उससे बड़े स्क्रीन वाले टीवी में ग्रोथ हुई है, लेकिन 55 इंच और उससे छोटे सेगमेंट में दबाव है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें