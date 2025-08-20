टॉप-10 में से 8 अरबपतियों की दौलत में बड़ी सेंध, मस्क से हुआंग तक को झटका

दुनिया के टॉप-10 अमीरों के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुया। 10 में से 8 अरबपतियों ने दौलत गंवाई। केवल वॉरेन बफे और बर्नार्ड अर्नाल्ट के ही नेटवर्थ में इजाफा हुआ। लैरी एलिसन ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के 20 अगस्त की लिस्ट के टॉप लूजर रहे।

दुनिया के टॉप-10 अमीरों के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुया। 10 में से 8 अरबपतियों ने दौलत गंवाई। केवल वॉरेन बफे और बर्नार्ड अर्नाल्ट के ही नेटवर्थ में इजाफा हुआ। लैरी एलिसन, जो ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक हैं, ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के 20 अगस्त की लिस्ट के टॉप लूजर रहे। उनकी संपत्ति 15 अरब डॉलर कम होकर 286 अरब डॉलर रह गई है। इतनी संपत्ति के साथ दुनिया के अरबपतियों में दूसरे स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति में इस साल $94.4 बिलियन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

एनविडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग मंगलवार को दौलत गंवाने वाले अरबपतियों में दूसरे नंबर पर हैं। इनकी संपत्ति में 5.48 अरब डॉलर की सेंध लगी है। इनका नेटवर्थ 153 बिलियन है और वे इस सूची में नौवें स्थान पर हैं। इस साल उनकी संपत्ति में $38.5 बिलियन का इजाफा हुआ है।

ट्यूजडे टॉप लूजर ट्यूजडे टॉप लूजर में तीसरे नंबर मेटा प्लेटफॉर्म्स के सह-संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इन्हें 5.44 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। जुकरबर्ग 264 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के अमीरों में तीसरे स्थान पर हैं। इस साल उनकी संपत्ति में $56.6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है।

टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क 371 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। इनकी संपत्ति में मंगलावर को 4.18 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ ही इस साल उनकी संपत्ति में $61.4 बिलियन की गिरावट हो गई है।

जेफ बेजोस को मंगलवार को 3.07 अरब डॉलर का झटका लगा है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में 249 अरब डॉलर के साथ बेजोस चौथे स्थान पर हैं।

गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज $180 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के अमीरों में पांचवें स्थान पर हैं। इस साल उनकी संपत्ति में $12.2 बिलियन की वृद्धि हुई है। हालांकि, मंगलवार को इनकी संपत्ति भी 1.48 अरब डॉलर कम हुई।