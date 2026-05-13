जियो के IPO से पहले बड़ा फैसला, आकाश अंबानी बने मैनेजिंग डायरेक्टर, ईशा और अनंत से आगे निकले

Jio IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स का नेतृत्व सौंपे जाने के साथ ही आकाश अपने भाई-बहनों ईशा अंबानी और अनंत अंबानी में से मैनेजिंग डायरेटर का पद पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने अपने आईपीओ से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने आकाश अंबानी को 5 साल के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 9 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। मिंट ने यह जानकारी दी है। जियो प्लेटफॉर्म्स का नेतृत्व सौंपे जाने के साथ ही आकाश अपने भाई-बहनों ईशा अंबानी और अनंत अंबानी में से मैनेजिंग डायरेटर का पद पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।

कंपनी जल्द ही सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करेगी, जिससे उसे लिस्टेड होने की मंजूरी मिल सके। इसके लिए यह नेतृत्व पुनर्गठन अहम माना जा रहा है।

कंपनी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को 7 मई को दिए अपने डॉक्यूमेंट्स में कहा, “कंपनी के मेंबर्स की मंजूरी के बाद श्री आकाश एम. अंबानी को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 से पांच साल का होगा। उनकी पारिश्रमिक और अन्य शर्तें नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित होंगी।” कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड की बैठक में यह फैसला 9 अप्रैल को ही ले लिया गया था।

कौन हैं आकाश अंबानी आकाश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के तीन बच्चों में सबसे बड़े हैं। वह ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनामिक्स से ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन पूरा करने के तुरंत बाद 2014 में ग्रुप की टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो इन्फोकॉम में नॉन-एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुए थे। बाद में जून 2022 में उन्हें रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया।

बोर्ड में जिया जयदेव मोदी भी इसके अलावा, कंपनी ने जिया जयदेव मोदी को भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। वह एजेडबी एंड पार्टनर्स की को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हैं। उन्हें पांच साल के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति 21 अप्रैल को हुई।

जिया मोदी के बोर्ड में शामिल होने के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड के सदस्यों की संख्या दस हो गई है। अन्य सदस्यों में अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी, दिनेश कनाबार, मनोज मोदी, रामिंदर गुजराल, हैग्रीव खैतान और शुमीत बनर्जी शामिल हैं।

जियो के ग्राहकों की संख्या 52.44 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज के कारोबार को संभालती है। रिलायंस जियो मार्केट शेयर के मामले में भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉपरेटर है और जियो प्लेटफॉर्म्स के अधिकांश कारोबार के लिए जिम्मेदार है। मार्च 2026 के अंत तक कंपनी की कुल ग्राहकों की संख्या 52.44 करोड़ थी।

कितना बड़ा होगा जियो का IPO कंपनी का आने वाला आईपीओ भारत की किसी प्राइवेट कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। मॉर्गन स्टैनले और सिटी रिसर्च के एनालिस्ट्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स का वैल्युएशन लगभग 133 अरब डॉलर आंका है।

कब से हो रही IPO की तैयारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 24 अप्रैल को चौथी तिमाही के नतीजों के बयान में कहा था, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। यह कंपनी की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।”