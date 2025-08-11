big day for farmers rs 3200 crores of crop insurance will come in their accounts today 30 लाख किसानों के लिए बड़ा दिन, आज खातों में आएंगे फसल बीमा के ₹3200 करोड़, Business Hindi News - Hindustan
30 लाख किसानों के लिए बड़ा दिन, आज खातों में आएंगे फसल बीमा के ₹3200 करोड़

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज (11 अगस्त 2025) 30 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹3,200 करोड़ की फसल बीमा राशि ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू में होगा। इस योजना में किसानों को बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि जैसी मुसीबतों में फसल नुकसान का मुआवजा मिलता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:14 AM

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:14 AM
30 लाख किसानों के लिए बड़ा दिन, आज खातों में आएंगे फसल बीमा के ₹3200 करोड़

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज (11 अगस्त 2025) 30 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹3,200 करोड़ की फसल बीमा राशि ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू में होगा, जहां वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहेंगे।

भारत का हर वो किसान जिसकी फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई हो, PMFBY के लाभ ले सकता है। चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं।

योजना के फायदे

इस योजना में किसानों को बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि जैसी मुसीबतों में फसल नुकसान का मुआवजा मिलता है। पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आता है, जिससे वे दोबारा खेती शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात? किसान घर बैठे ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं।

राज्यों को मिलने वाली रकम

मध्य प्रदेश: ₹1,156 करोड़ (सबसे ज्यादा)

राजस्थान: ₹1,121 करोड़

छत्तीसगढ़: ₹150 करोड़

अन्य राज्य: ₹773 करोड़।

अब देरी पर जुर्माना, खरीफ 2025 सीजन से लागू नियम

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान में कहा, ''खरीफ 2025 सत्र से, अगर कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी अंशदान में देरी करती है, तो उस पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह, अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं तो उन पर भी 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।

क्लेम सेटलमेंट की नई व्यवस्था

अब किसानों को राहत मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने एक सरल प्रणाली शुरू की है। राज्यों के प्रीमियम शेयर का इंतजार किए बिना, सिर्फ केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर तुरंत भुगतान होगा।

आंध्र प्रदेश के किसानों की मुसीबत

पिछले साल आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने प्रीमियम में अपना हिस्सा नहीं दिया, जिससे वहां के किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। इससे सबक लेते हुए अब सख्त नियम बनाए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा, ''कुछ राज्यों ने घोषणा की थी कि वे किसान बीमा प्रीमियम का खर्च खुद उठाएंगे। लेकिन, आंध्र प्रदेश में तत्कालीन जगन सरकार लगातार 3 सालों तक प्रीमियम में अपने राज्य के हिस्से का योगदान करने में विफल रही। जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें उनके उचित फसल बीमा का लाभ नहीं मिला।"

9 सालों का रिकॉर्ड: 5 गुना ज्यादा मुआवजा।

2016 में शुरू हुई PMFBY योजना के तहत अब तक

78 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है। ₹1.83 लाख करोड़ का दावा भुगतान हुआ, जबकि किसानों ने सिर्फ ₹35,864 करोड़ प्रीमियम दिया। यानी किसानों को प्रीमियम से 5 गुना ज्यादा राशि वापस मिली।

स्टेटस चेक करने का तरीका

1. सबसे पहले (https://pmfby.gov.in) वेबसाइट खोलें।

2. होमपेज पर "Application Status" (आवेदन स्थिति) का ऑप्शन दबाएं।

3. अगले पेज पर अपना रसीद नंबर डालें और कैप्चा कोड भरें।

4. सारी जानकारी चेक करके "Check Status" बटन दबाएँ।

5. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन की लाइव स्टेटस दिख जाएगी।

महाराष्ट्र के 8 जिलों में फर्जी क्लेम

एक बार महाराष्ट्र के 8 जिलों (सोलापुर, पुणे, सतारा, अहिल्यानगर, धुले, नासिक, छत्रपती संभाजीनगर और बीड) में 1.75 लाख किसानों ने फसल बीमा के लिए गलत जानकारी दी थी। जांच में पता चला कि इन किसानों ने झूठे दस्तावेज जमा किए थे। सबसे ज्यादा गड़बड़ी सोलापुर जिले में हुई, जहां 36,438 किसानों के दावे संदिग्ध पाए गए। अब राज्य सरकार ने इन सभी को योजना से बाहर करने का फैसला किया है।

