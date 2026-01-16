सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट भाव

संक्षेप: Gold Silver Price 16 Jan.: आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 282720 रुपये पर पहुंच गया है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 291201 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 145968 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बिना जीएसटी आज सोने के भाव 141717 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले।

Gold Silver Price 16 Jan.: एमसीएक्स पर जहां चांदी के भाव में नरमी है वहीं, सर्राफा बाजारों में सफेद धातु गरम है। सर्राफा बाजारों में आज भी चांदी के भाव में भारी उछाल है। जबकि, सोने में भी गिरावट है। बुधवार के बंद भाव के मुकाबले आज चांदी जहां 5208 रुपये उछली वहीं, सोना 298 रुपये सस्ता हुआ है। इस उछाल के साथ ही चांदी इस साल केवल 16 दिनों में 52300 रुपये महंगी हो चुकी है। जबकि, सोने के भाव केवल 8522 रुपये ही बढ़ा है।

आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 282720 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 291201 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 145968 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बिना जीएसटी आज सोने के भाव 141717 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले।

बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 277512 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 142015 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।