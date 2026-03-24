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दुनिया के अरबपतियों की दौलत में बड़ा बदलाव, अडानी-अंबानी को झटका, मस्क मुस्कराए

Mar 24, 2026 05:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Billionaires Wealth: ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में शामिल भारत के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को क्रमश: 1.04 अरब डॉलर और 3.82 अरब डॉलर का झटका लगा। वहीं, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा कमाई की। सोमवार को उनकी संपत्ति में करीब $9.19 अरब का इजाफा हुआ

दुनिया के अरबपतियों की दौलत में बड़ा बदलाव, अडानी-अंबानी को झटका, मस्क मुस्कराए

घरेलू शेयर मार्केट में सोमवार को आए भूचाल के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी का तूफान नजर आया। इसका असर अरबपतियों की दौलत पर पड़ा। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में शामिल भारत के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को क्रमश: 1.04 अरब डॉलर और 3.82 अरब डॉलर का झटका लगा। दूसरी ओर अमेरिकी शेयर मार्केट में आई तेजी का फायदा इंडेक्स के टॉप-10 अरबपतियों को मिला और उनकी दौलत में करीब 30 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। एलन मस्क की दौलत में बड़ा उछाल दिखा।

किसकी कितनी हुई कमाई

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा कमाई की। सोमवार को उनकी संपत्ति में करीब $9.19 अरब का इजाफा हुआ, जिससे उनकी कुल नेटवर्थ बढ़कर $650 अरब तक पहुंच गई।

वहीं दूसरे सबसे रईस को लैरी पेज को मात्र 207 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ। इनका नेटवर्थ अब 258 अरब डॉलरहै। सर्गी ब्रिन की दौलत में 163 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और अब इनके पास 240 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।

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चौथे नंबर के अरबपित जेफ बेजोस को 3.88 अरब डॉलर का फायदा हुआ। अब इनके पास 234 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में 3.57 अरब डॉलर की उछाल दर्ज की गई। इनका नेटवर्थ अब 234 अरब डॉलर हो गया है।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में छठे नंबर पर काबिज लैरी एलिसन की दौलत में 4.58 अरब डॉलर की उछाल दर्ज की गई। एलिसन के पास अब कुल संपत्ति 203 अरब डॉलर है।

वहीं, फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट भी 2.18 अरब डॉलर कमाए हैं। इनका नेटवर्थ बढ़कर 155 अरब हो गया है। अर्नाल्ट दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं।

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8वें नंबर पर काबिज जेनसेन हुआंग को भी 2.18 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। इनका नेटवर्थ अब 145 अरब डॉलर हो गया है। 9वें नंबर पर अब माइकल डेल आ गए हैं। इनकी संपत्ति में सोमवार को 3.38 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। 10वें स्थान पर काबिज जिम वॉल्टन को 1.16 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। इनका नेटवर्थ अब 143 अरब डॉलर हो गया है। वॉरेन बफेट अब टॉप-10 से बाहर हो गए हैं।

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अंबानी-अडानी की दौलत में आई कमी

भारत के शेयर मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट रही। भारत के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी की दौलत में भी बड़ी कमी देखी गई। क्योंकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर और अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर बड़े नुकसान के साथ बंद हुए। इससे मुकेश अंबानी को 1.04 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अडानी की भी संपत्ति में 3.82 अरब डॉलर की गिरावट रही और उनके पास अब 71.6 अरब डॉलर की संपत्ति है। अडानी अब दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 22वें स्थान पर हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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