सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, सिल्वर के रेट में ₹1537 का उछाल

Gold Silver Price 13 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव है। 24 कैरेट सोने की कीमत अब बिना जीएसटी एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से फिर ऊपर पहुंच गई है। हालांकि, यह 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से अब 1000 रुपये सस्ता रह गया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 01:03 PM
Gold Silver Price 13 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव है। 24 कैरेट सोने की कीमत अब बिना जीएसटी एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से फिर ऊपर पहुंच गई है। हालांकि, यह 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से अब 1000 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 103058 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

आज 24 कैरेट सोने के भाव 387 रुपये महंगा हुआ है। वहीं, चांदी ने 1537 रुपये प्रति किलो की उछाल दर्ज की है। चांदी अब 114850 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 118295 रुपये किलो हो गई है। मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 113313 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 99670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इस साल सोना 24317 और चांदी 28833 रुपये चढ़ी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 24317 रुपये और चांदी 28833 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

23 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 386 रुपये महंगा होकर 99656 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 102645 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड का रेट

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 354 रुपये चढ़कर 91652 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 94401 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 290 रुपये तेज होकर 75043 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 77294 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 60288 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

