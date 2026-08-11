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सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव: गोल्ड ₹1.55 लाख के पार, सिल्वर ₹2.40 लाख के करीब

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Rates: एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 1.32 प्रतिशत चढ़कर 1,55,124 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि सितंबर डिलीवरी वाली चांदी के वायदा भाव 1.07 प्रतिशत बढ़कर 2,39,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए
Gold Silver Rate Today
गोल्ड ₹1.55 लाख के पार, सिल्वर ₹2.40 लाख के करीब

एमसीएक्स पर मंगलवार, 11 अगस्त को सुबह के कारोबार में सोने और चांदी के भाव में एक-एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी की वजह अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट के चलते ग्लोबल मार्केट में बनी सकारात्मक धारणा है। सुबह 9:10 बजे के करीब एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 1.32 प्रतिशत चढ़कर 1,55,124 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि सितंबर डिलीवरी वाली चांदी के वायदा भाव 1.07 प्रतिशत बढ़कर 2,39,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए।

2 लाख के पार भी जा सकता है सोना

केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया ने दावा किया है कि इस साल तो सोना 1.70 से 1.80 लाख रुपसे प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है, लेकिन साल-डेढ़ साल में अगर यह 2 लाख के पार भी जा सकता है।

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उन्होंने इसके पीछे डी-डॉलराइजेशन को महत्वपूर्ण कारण माना है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4300 डॉलर प्रति औंस पर टिक जाता है तो यह 4600 डॉलर तक पहुंच सकता है। डेढ़ साल में 6000 डॉलर तक पहुंच सकता है।

आज सोने-चांदी के रेट में बढ़ोतरी की वजहें

डॉलर में नरमी और तेल की कीमतों का असर: डॉलर इंडेक्स में कमी आने से डॉलर में आधारित सोना-चांदी दूसरी मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए सस्ता हो गया है। वहीं, कच्चे तेल के दाम करीब 88 डॉलर प्रति बैरल पर बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी है।

इस समझौते से होर्मुज को फिर से खोले जाने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान ने साफ किया है कि जब तक अमेरिका अपनी कार्रवाई समाप्त नहीं करता और नुकसान का मुआवजा नहीं देता, तब तक यह स्ट्रेट बंद रहेगा।

महंगाई के आंकड़ों पर नजर: अब बाजार की निगाहें बुधवार को आने वाले अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और गुरुवार को आने वाले उत्पादक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर है। इनसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति की दिशा का संकेत मिलेगा।

सोने-चांदी पर एक्सपर्ट्स की क्या है राय

मास्टर कैपिटल सर्विसेज के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने ने अपनी बढ़त को दो महीने से अधिक के हाई तक पहुंचा दिया है। अमेरिकी यील्ड, डॉलर और ऊर्जा की कीमतों में तेजी के दबाव के बावजूद मजबूत खरीदारी का रुख कायम है। उन्होंने कहा कि हालिया अमेरिकी रोजगार के आंकड़ों के बाद शॉर्ट कवरिंग, फोमो खरीदारी और नए सिरे से सुरक्षित निवेश की मांग ने इस तेजी को समर्थन दिया है।

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अब निवेशक फेड की ब्याज दर के रास्ते के लिए सीपीआई और पीपीआई आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, और बाजार सितंबर में ब्याज दर बढ़ोतरी की 52 फीसदी संभावना जता रहा है। चीन की मांग भी सोने के लिए सहायक है, जबकि होर्मुज को लेकर जारी घटनाक्रम एक अहम भू-राजनीतिक संकेत बना हुआ है।

सोने के भाव का आगे का रुख

रवि सिंह ने बताया कि सोने की कीमतें अब ₹1,54,500 प्रति 10 ग्राम के नजदीकी प्रतिरोध क्षेत्र के पास पहुंच गई हैं। अगर यह स्तर लगातार पार हो जाता है, तो अगली बढ़त ₹1,58,000 तक जा सकती है। नीचे की तरफ ₹1,51,000 तत्काल सपोर्ट है, जबकि ₹1,47,600 प्रमुख सपोर्टिव जोन है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी और करेंसी) जतेन त्रिवेदी का कहना है कि अगर महंगाई के आंकड़े कमजोर आते हैं तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है, जबकि उम्मीद से अधिक सीपीआई मजबूत डॉलर और ऊंची यील्ड के चलते कुछ मुनाफावसूली को ट्रिगर कर सकता है। तकनीकी तौर पर, एमसीएक्स सोना निकट अवधि में ₹1,50,000–₹1,54,000 के दायरे में कारोबार करता रहेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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