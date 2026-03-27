बच्चों का मेंटल हेल्थ खराब कर रहे थे मेटा और YouTube, मालिकों को अरबों डॉलर का लगा झटका

लॉस एंजेलिस में एक जूरी ने मेटा और यूट्यूब को उनके प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से बच्चों को हुए नुकसान के लिए दोषी पाया। इस खबर का असर जुकरबर्ग के नेटवर्थ पर पड़ा और एक ही दिन में उनकी संपत्ति 16 अरब डॉलर कम होकर 195 अरब डॉलर पर आ गई। यानी जुकरबर्ग 200 अरब डॉलर क्लब से बाहर हो गए।

अमेरिका में पहली बार जूरी ने बड़ी टेक कंपनियों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लॉस एंजेलिस में एक जूरी ने मेटा और यूट्यूब को उनके प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से बच्चों को हुए नुकसान के लिए दोषी पाया। इस खबर के बाद मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा के शेयर भी गुरुवार को 7.92 प्रतिशत लुढ़ककर 547.75 डॉलर पर बंद हुए। इसका असर उनके नेटवर्थ पर पड़ा और एक ही दिन में उनकी संपत्ति 16 अरब डॉलर कम होकर 195 अरब डॉलर पर आ गई। यानी जुकरबर्ग 200 अरब डॉलर क्लब से बाहर हो गए।

गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर भी औंधेमुंह गिरे। इससे लैरी पेज की संपत्ति में गुरुवार को 7.11 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। अब उनकी संपत्ति 243 अरब डॉलर रह गई है। सर्गी ब्रिन भी 6.54 अरब डॉलर की चोट खा बैठे। उनकी संपत्ति अब 226 अरब डॉलर रह गई है।

सोशल मीडिया बच्चों के लिए कितना खतरनाक ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक न्यू मैक्सिको में भी जूरी ने माना कि मेटा को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव की जानकारी थी, लेकिन उसने इसे छिपाया। यह फैसला उन वर्षों की चिंताओं के बाद आया है, जिनमें माता-पिता, डॉक्टर और विशेषज्ञ सोशल मीडिया को बच्चों के लिए खतरनाक बताते रहे हैं, जिससे लत, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर और यहां तक कि आत्महत्या के खतरे बढ़ते हैं।

टेक कंपनियों पर बढ़ेगा दबाव, बदल सकता है पूरा सिस्टम इस फैसले के बाद टेक कंपनियों पर दबाव बढ़ने की संभावना है। Google और Meta ने इन फैसलों से असहमति जताई है और अपील करने की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टेक इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इन मामलों में खास बात यह रही कि कंपनियों के कंटेंट नहीं, बल्कि उनके प्लेटफॉर्म के डिजाइन—जैसे एडिक्टिव फीचर्स को जिम्मेदार ठहराया गया।

इससे Section 230 जैसी कानूनी सुरक्षा को भी आंशिक रूप से दरकिनार किया गया। अब आने वाले समय में ऐसे और मुकदमे और सख्त नियम देखने को मिल सकते हैं, जिससे सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।

अन्य अरबपतियों की दौलत पर शेयर मार्केट में गिरावट का असर अमेरिकी शेयर मार्केट में आई गिरावट का असर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति पर पड़ा। एलन मस्क को करीब 10 अरब डॉलर की चोट पहुंची और उनका नेटवर्थ 644 अरब डॉलर रह गया। गिरावट के इस तूफान में दुनिया के टॉप-17 अमीरों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर काबिज जेफ बेजोस की संपत्ति में 3.31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उनकी संपत्ति अब 232 अरब डॉलर रह गई है।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में छठे नंबर पर काबिज लैरी एलिसन की दौलत में 3.46 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। एलिसन के पास अब कुल संपत्ति 192 अरब डॉलर है।