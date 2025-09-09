big bang for small stock multibagger return of 6355 percent in 5 years new news has arrived छोटकू शेयर का बड़ा धमाल, 5 साल में 6,355% का मल्टीबैगर रिटर्न, आ गई नई खबर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़big bang for small stock multibagger return of 6355 percent in 5 years new news has arrived

छोटकू शेयर का बड़ा धमाल, 5 साल में 6,355% का मल्टीबैगर रिटर्न, आ गई नई खबर

Multibagger Stock: 50 रुपये से कम के एक छोटकू शेयर के रिटर्न के आगे बड़े-बड़े पानी मांग रहे हैं। पिछले 5 साल इस स्टॉक ने 6,355% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब इसमें एक नया अपडेट है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:57 PM
share Share
Follow Us on
छोटकू शेयर का बड़ा धमाल, 5 साल में 6,355% का मल्टीबैगर रिटर्न, आ गई नई खबर

50 रुपये से कम के एक छोटकू शेयर के रिटर्न के आगे बड़े-बड़े पानी मांग रहे हैं। पिछले 5 साल इस स्टॉक ने 6,355% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब इसमें एक नया अपडेट है। आज (मंगलवार) को एराया लाइफस्पेस के शेयर की कीमत में 3% तक की बढ़ोतरी देखी गई। यह उछाल कंपनी द्वारा की गई दो महत्वपूर्ण घोषणाओं के कारण आया: पहला, कंपनी ने 30 सितंबर को अपनी 59वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) होने की तारीख तय की, और दूसरा, उन्होंने गगन सेठी को एबिक्स टेक्नोलॉजीज का सीईओ और ग्रुप सीआईओ नियुक्त किया।

नए नियुक्ति के पीछे की वजह

गगन सेठी एबिक्स परिवार के लिए नए चेहरे नहीं हैं। उन्होंने पहले भी कंपनी के साथ काम किया है और चीफ टेक्निकल ऑफिसर (CTO) के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, कंपनी को उम्मीद है कि वे एबिक्स टेक्नोलॉजीज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कंपनी के चेयरमैन विकास गर्ग ने कहा कि गगन का अनुभव और दृष्टिकोण कंपनी की वैश्विक सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म प्रदर्शन

हालांकि आज शेयर में उछाल देखा गया, लेकिन छह महीने में यह शेयर लगभग 34.78% और एक साल में 63.39% नीचे आया है। परंतु लंबे समय से निवेश करने वालों के लिए यह शेयर एक "मल्टीबैगर" साबित हुआ है। 5 साल में इसमें 6,355% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है।

क्या करती है कंपनी

एराया लाइफस्पेस एक लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जो लक्जरी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अनोखे अनुभव बनाने में विश्वास रखती है। कंपनी का मुख्य ध्यान दुनिया भर में अपनी सेवाओं का विस्तार करना है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stocks Multibagger Stock Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।