Paytm यूजर के लिए बड़ा अलर्ट, 31 अगस्त से पहले कर लें यह काम वरना अटकेगा पैसा

1 सितंबर से लाखों भारतीयों को भुगतान में झंझट होने वाला है। बीमा प्रीमियम, नेटफ्लिक्स/अमेजन प्राइम जैसे सब्सक्रिप्शन, और ऑटो-पेमेंट सेवाएं अचानक रुक सकती हैं। पढ़ें श्याम घोष और अंशिका कायस्थ की यह रिपोर्ट…

Drigraj Madheshia मिंटFri, 15 Aug 2025 06:35 AM
1 सितंबर से लाखों भारतीयों को भुगतान में झंझट होने वाला है। बीमा प्रीमियम, नेटफ्लिक्स/अमेजन प्राइम जैसे सब्सक्रिप्शन, और ऑटो-पेमेंट सेवाएं अचानक रुक सकती हैं। वजह यह है कि पेटीएम का पुराना यूपीआई हैंडल @paytm पूरी तरह बंद हो रहा है। यह खबर उन लाखों ग्राहकों के लिए अहम है, जो अभी भी पुराने @paytm हैंडल से जुड़े ऑटो-पेमेंट्स पर निर्भर हैं। समय रहते एक्शन लेने से परेशानी से बचा जा सकता है। पढ़ें श्याम घोष और अंशिका कायस्थ की यह रिपोर्ट…

क्यों हो रहा है शटडाउन?

आरबीआई ने पिछले साल पेटीएम पेमेंट्स बैंक में गड़बड़ियों की वजह से इस हैंडल पर पाबंदी लगा दी थी। एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन) ने सभी @paytm यूजर्स को दूसरे बैंकों में शिफ्ट होने का आदेश दिया था। लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक अपने ऑटो-पे बदले नहीं हैं।

31 अगस्त आखिरी डेडलाइन

एनपीसीआई ने कहा है कि 31 अगस्त आखिरी डेडलाइन है। इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। बैंकों और कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि वे ग्राहकों को तुरंत नया पेमेंट लिंक सेट करने में मदद करें।

ग्राहक ये काम तुरंत करें

1. अपने सभी ऑटो-पे (बीमा, सब्सक्रिप्शन, लोन EMI आदि) चेक करें।

2. अगर कहीं भी @paytm लिंक है, तो उसे रद्द कर दें।

3. नए बैंक अकाउंट (जैसे SBI, HDFC, PhonePe या नया Paytm-यस बैंक) से नया ऑटो-पे ऑथराइज करें।

ध्यान रखें,बिना आपकी मर्जी के कोई भी कंपनी या बैंक आपका ऑटो-पे नहीं बदल सकता। ये काम खुद ही करना होगा।

कहां-कहां आएगी दिक्कत?

बीमा प्रीमियम: करीब ₹14,000 करोड़ के सालाना प्रीमियम अटक सकते हैं। पॉलिसी लैप्स होने का खतरा।

ओटीटी/ऐप सब्सक्रिप्शन: नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई जैसी सेवाएं अचानक बंद हो सकती हैं।

लोन/क्रेडिट कार्ड भुगतान: EMI न चुकाने पर लेट फीस या क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है।

अलर्ट! ऐसा न करें तो...

अगर आपने 1 सितंबर से पहले ऑटो-पे ट्रांसफर नहीं किया, तो बीमा कंपनियां रिमाइंडर भेजेंगी, सब्सक्रिप्शन सेवाएं सस्पेंड होंगी, मैन्युअल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी।

