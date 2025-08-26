GST विभाग का बड़ा एक्शन, जोमैटो की मूल कंपनी को 40 करोड़ से ज्यादा का टैक्स नोटिस

जोमैटो की मूल कंपनी ने सोमवार देर रात एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसे 25 अगस्त को ये ऑर्डर मिले। जीएसटी विभाग ने 17 करोड़ 19 लाख रुपये का टैक्स, 21 करोड़ 42 लाख रुपये का ब्याज और 1 करोड़ 71 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की है। यह कुल रकम 40 करोड़ 33 लाख रुपये के करीब बनती है।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटर्नल पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी को करीब 40 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स नोटिस मिला है, जिसमें टैक्स, जुर्माना और ब्याज शामिल हैं।

इस खबर के बाद जोमैटो की मूल कंपनी इटर्नल के शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज की जा रही है। एनएसई पर आ यह पिछले बंद की तुलना में गिरावट के साथ 317.30 रुपये पर खुला। बीच में यह दिन के हाई 320.70 रुपये तक भी पहुंचा। सुबह पौने 11 बजे के करीब 319.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इसमें 0.22 प्रतिशत की बढ़त थी।

क्या है पूरा मामला? पीटीआई की खबर के मुताबिक कंपनी को बेंगलुरु के जीएसटी अधिकारी ने तीन आदेश जारी किए हैं। यह मांग जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए की गई है। इटर्नल के पास जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर समेत चार बड़े बिजनेस हैं।

कितनी है टैक्स की मांग? कंपनी ने सोमवार देर रात एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसे 25 अगस्त को ये ऑर्डर मिले। जीएसटी विभाग ने 17 करोड़ 19 लाख रुपये का टैक्स, 21 करोड़ 42 लाख रुपये का ब्याज और 1 करोड़ 71 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की है। यह कुल रकम 40 करोड़ 33 लाख रुपये के करीब बनती है।

कंपनी की क्या है योजना? इटर्नल ने कहा है कि उसे अपने पक्ष में एक मजबूत केस होने का विश्वास है। कंपनी के वकीलों ने भी इस पर सहमति जताई है। इसीलिए, कंपनी जल्द ही इन टैक्स डिमांड ऑर्डर के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास अपील दायर करेगी।