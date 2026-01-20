नवरत्न कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह दे रहे 2-2 एक्सपर्ट्स, 70% गिरेगा भाव!

संक्षेप: BHEL Share price: सरकारी कंपनी भेल की स्थिति शेयर बाजार में अच्छी नहीं है। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है।

BHEL Share price: सरकारी कंपनी भेल की स्थिति शेयर बाजार में अच्छी नहीं है। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। लेकिन ब्रोकरेज की एक भविष्यवाणी डरा रही है। Investec की रिपोर्ट के अनुसार इस नवरत्न कंपनी के शेयरों में आने वासे समय में भारी गिरावट देखने को मिलेगी।

आज फिर टूट चुका है स्टॉक बीएसई में भेल के शेयर आज फिर से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहें हैं। 20 जनवरी को कंपनी का शेयर बीएसई में 263.05 रुपये के लेवल पर खुले थे। कुछ ही देर के बाद नवरत्न कंपनी का शेयर 2 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है। जिसके बाद स्टॉक का भाव 256.90 रुपये के लेवल पर आ गया।

एक्सपर्ट ने 70 रुपये सेट किया है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज हाउस Investec ने नवरत्न कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने Sell रेटिंग दी है। Investec की तरफ से 70 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के संकेत दे रहा है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी Sell रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 120 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के संकेत दे रहा है।

नुवामा ने खरीदने की दी सलाह सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 353 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि 30 प्रतिशत से अधिक की तेजी के संकेत दे रहा है।

नेट प्रॉफिट में तेज उछाल इस सरकारी कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही के दौरान 382 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 125 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 206 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी के रेवन्यू में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 8473 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में यह 7277 करोड़ रुपये रहा था।