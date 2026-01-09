कंपनी को JV में मिला ₹5400 करोड़ का काम, 4% उछला शेयर, एक्सपर्ट ने कहा खरीद लो

संक्षेप: सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों में आज करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी कल यानी गुरुवार को दर्ज की गई भारी गिरावट के बाद आई है। कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर भी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है।

सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों में आज करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी कल यानी गुरुवार को दर्ज की गई भारी गिरावट के बाद आई है। कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर भी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। बता दें, एक्सपर्ट ने टारगेट प्राइस में इजाफा किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कल लगा था शेयरों में लोअर सर्किट बीएसई में आज शुक्रवार को भेल के शेयर 279.10 रुपये के लेवल पर खुल गए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 285.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, गुरुवार को कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा था। इसके पीछे की वजह रॉयटर्स की एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से चीनी कंपनियों को छूट देने का विचार किया जा रहा है।

कंपनी को मिला 5400 करोड़ रुपये का काम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 5400 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह वर्क ऑर्डर कोल इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में मिला है। इस काम को 42 महीने में पूरा करना है। मेंटनेंस के लिए 60 महीने का समय मिलेगा।

कितना टारगेट प्राइस किया गया सेट भेल के शेयरों के लिए यूबीएस ने 375 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि गुरुवार की क्लोजिंग की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के शेयरों को ब्रोकरेज हाउस BUY काल दिया है।

शेयरों का प्रदर्शन भी अच्छा तीन महीने में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 28 प्रतिशत की दर्ज की गई है। दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 42 प्रतिशत और 5 साल में 606 प्रतिशत बढ़ा है।