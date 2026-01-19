Hindustan Hindi News
190% बढ़ गया इस सरकारी कंपनी का प्रॉफिट, शेयरों में हलचल

तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है और सितंबर तिमाही के मुकाबले यह 4.13% बढ़ा है। मजबूत ऑर्डर निष्पादन और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का असर कंपनी के नतीजों में साफ नजर आया।

Jan 19, 2026 01:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
BHEL Q3 Results: सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3FY26) में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 190% की जबरदस्त बढ़त के साथ बढ़कर ₹390.40 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹134.70 करोड़ था। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है और सितंबर तिमाही के मुकाबले यह 4.13% बढ़ा है। मजबूत ऑर्डर निष्पादन और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का असर कंपनी के नतीजों में साफ नजर आया।

रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ

रेवेन्यू के मोर्चे पर भी BHEL ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। Q3FY26 में कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 16.4% बढ़कर ₹8,473.10 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹7,277.09 करोड़ था। इसके अलावा कंपनी की अन्य आय में भी जबरदस्त उछाल आया है, जो सालाना आधार पर 102% बढ़कर ₹218.75 करोड़ रही। ऑपरेटिंग लेवल पर बात करें तो EBITDA 79% बढ़कर ₹545 करोड़ पहुंच गया, जबकि मार्जिन भी सुधरकर 4.2% से 6.4% हो गया, जो कंपनी की बेहतर लागत नियंत्रण क्षमता को दर्शाता है।

कंपनी की योजना

इसी बीच BHEL ने एक अहम कारोबारी फैसला भी लिया है। कंपनी के बोर्ड ने वाराणसी के करखियांव (Karkhiyaon) में प्रस्तावित नए प्लांट की योजना को शॉर्ट क्लोजर देने को मंजूरी दी है। यह योजना साल 2024 में अप्रूव की गई थी, लेकिन मौजूदा बिजनेस सिचुएशन को देखते हुए बोर्ड ने इसे आगे न बढ़ाने का फैसला किया। कंपनी ने साफ किया है कि इस प्लांट में बनने वाले प्रोडक्ट्स अब BHEL की अन्य यूनिट्स में तैयार किए जाएंगे, यानी उत्पादन क्षमता को दूसरे लोकेशंस पर शिफ्ट किया जाएगा।

शेयरों के हाल

शेयर बाजार में BHEL के प्रदर्शन की बात करें तो हाल के समय में इसमें मिला-जुला रुख देखने को मिला है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 6% गिरा है, जबकि तीन महीनों में 11% की तेजी दर्ज की गई है। छह महीने में शेयर लगभग स्थिर रहा है, लेकिन एक साल में 21% की बढ़त जरूर दिखाई है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है, क्योंकि पिछले तीन साल में 223% और पिछले पांच साल में 550% तक का रिटर्न दिया है। सोमवार को कारोबार के दौरान BHEL का शेयर 2% की गिरावट के साथ ₹259.60 पर ट्रेड कर रहा था।

वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
