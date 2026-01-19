190% बढ़ गया इस सरकारी कंपनी का प्रॉफिट, शेयरों में हलचल

संक्षेप: तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है और सितंबर तिमाही के मुकाबले यह 4.13% बढ़ा है। मजबूत ऑर्डर निष्पादन और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का असर कंपनी के नतीजों में साफ नजर आया।

BHEL Q3 Results: सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3FY26) में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 190% की जबरदस्त बढ़त के साथ बढ़कर ₹390.40 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹134.70 करोड़ था। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है और सितंबर तिमाही के मुकाबले यह 4.13% बढ़ा है। मजबूत ऑर्डर निष्पादन और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का असर कंपनी के नतीजों में साफ नजर आया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू के मोर्चे पर भी BHEL ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। Q3FY26 में कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 16.4% बढ़कर ₹8,473.10 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹7,277.09 करोड़ था। इसके अलावा कंपनी की अन्य आय में भी जबरदस्त उछाल आया है, जो सालाना आधार पर 102% बढ़कर ₹218.75 करोड़ रही। ऑपरेटिंग लेवल पर बात करें तो EBITDA 79% बढ़कर ₹545 करोड़ पहुंच गया, जबकि मार्जिन भी सुधरकर 4.2% से 6.4% हो गया, जो कंपनी की बेहतर लागत नियंत्रण क्षमता को दर्शाता है।

कंपनी की योजना इसी बीच BHEL ने एक अहम कारोबारी फैसला भी लिया है। कंपनी के बोर्ड ने वाराणसी के करखियांव (Karkhiyaon) में प्रस्तावित नए प्लांट की योजना को शॉर्ट क्लोजर देने को मंजूरी दी है। यह योजना साल 2024 में अप्रूव की गई थी, लेकिन मौजूदा बिजनेस सिचुएशन को देखते हुए बोर्ड ने इसे आगे न बढ़ाने का फैसला किया। कंपनी ने साफ किया है कि इस प्लांट में बनने वाले प्रोडक्ट्स अब BHEL की अन्य यूनिट्स में तैयार किए जाएंगे, यानी उत्पादन क्षमता को दूसरे लोकेशंस पर शिफ्ट किया जाएगा।