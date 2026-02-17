Hindustan Hindi News
नवरत्न कंपनी को मिला 1500 करोड़ रुपये का काम, SAIL से मिला वर्क ऑर्डर

Feb 17, 2026 09:17 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
नवरत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम पश्चिमबंगाल के बुरनपुर स्थिति स्थिति IISCO स्टील प्लांट में करना है।

नवरत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम पश्चिमबंगाल के बुरनपुर स्थिति स्थिति IISCO स्टील प्लांट में करना है। कंपनी को अवार्ड लेटर 17 फरवरी को मिला था। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 1200 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये के बीच है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। बता दें, कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा 39 महीने की है।

पिछले हफ्ते हुई थी शेयरों की बिक्री

नवरत्न कंपनी का ऑफर फार सेल पिछले हफ्ते 11 फरवरी को खुला था। पहले दिन ओएफएस 2.3 गुना सब्सक्राइब किया गया था। ऑफर किए गए 9.4 करोड़ शेयरों के लिए 22 करोड़ शेयर की बोली आई थी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5650 करोड़ रुपये की बोली दी थी। बता दें, सरकार ने 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्री शू का विकल्प अपनाया है।

शेयरों में तेजी

आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 0.11 प्रतिशत की तेजी मार्केट के बंद होने के समय पर दर्ज की गई थी। तब यह स्टॉक 262.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में नवरत्न कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 35 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 10 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 305.85 रुपये और 52 वीक लो लेवल 176 रुपये प्रति शेयर है। भेल का मार्केट कैप 91508 करोड़ रुपये का है।

दो साल में यह स्टॉक 16 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में भेल के शेयरों की कीमतों में 262 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों का भाव 555 प्रतिशत बढ़ा है।

लगातार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी

भेल उन कुछ सरकारी कंपनियों में से एक है। जिन्होंने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 0.40 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

