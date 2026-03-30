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निवेशकों के लिए बड़ी खबर! BHEL को मिला 13,500 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Mar 30, 2026 05:26 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत की दिग्गज सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी BHEL को एक बड़ी सफलता मिली है। कंपनी को एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited -NTPC) से ₹13,500 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो तेलंगाना में बनने वाले 2,400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Stage-II) से जुड़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

निवेशकों के लिए बड़ी खबर! BHEL को मिला 13,500 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

भारत की दिग्गज सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited-BHEL) को एक बड़ी सफलता मिली है। कंपनी को एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited -NTPC) से ₹13,500 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो तेलंगाना में बनने वाले 2,400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Stage-II) से जुड़ा है। यह प्रोजेक्ट 3 यूनिट्स (प्रत्येक 800 मेगावाट) का होगा, जो देश की बिजली उत्पादन क्षमता को और मजबूत करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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पूरा काम संभालेगी कंपनी

इस प्रोजेक्ट के तहत BHEL सिर्फ मशीनें ही नहीं लगाएगी, बल्कि पूरा काम संभालेगी, यानी कि डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन (Erection), कमीशनिंग और टेस्टिंग तक, जिसमें कंपनी को शुरू से लेकर अंत तक सभी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इसमें सिविल और स्ट्रक्चरल काम भी शामिल हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट और भी बड़ा और महत्वपूर्ण बन जाता है।

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दिलचस्प बात यह है कि BHEL इस प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर 2024 में ही सफल बिडर बन गई थी, लेकिन अब 29 मार्च 2026 को इसे आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन ऑफ अवॉर्ड (Notification of Award -NOA) मिल गया है। इसका मतलब है कि अब कंपनी इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर सकती है।

यह ऑर्डर BHEL के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि इससे कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होगी और आने वाले समय में इसके रेवेन्यू और ग्रोथ पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं, NTPC के लिए यह प्रोजेक्ट देश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

करीब 3.57% की गिरावट

BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited) के शेयर में आज (30 मार्च) हल्की कमजोरी देखने को मिली, जहां स्टॉक ₹245.75 पर बंद हुआ और इसमें करीब 3.57% (₹9.10) की गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में ₹13,500 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलने जैसी पॉजिटिव खबर के बावजूद यह गिरावट मुनाफावसूली (profit booking) या बाजार की कुल कमजोरी का संकेत हो सकती है। हालांकि, लॉन्ग टर्म नजरिए से मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी के फंडामेंटल्स को सपोर्ट करती है, इसलिए निवेशकों की नजर आगे की चाल पर होनी चाहिए।

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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