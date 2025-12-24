भारती-हायर डील पर अंतिम मुहर, लंबी बातचीत के बाद चीन की मंजूरी मिली

Hindustan Hindi News
Bharti-Hair Deal: एक साल से ज्यादा चली लंबी बातचीत के बाद चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हायर को अपने चीनी सरकार से हरी झंडी मिल गई है। वह अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी हायर अप्लायंसेज इंडिया में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है।

Dec 24, 2025 12:39 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
एक साल से ज्यादा चली लंबी बातचीत के बाद चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हायर को अपने चीनी सरकार से हरी झंडी मिल गई है। वह अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी हायर अप्लायंसेज इंडिया में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है। यह हिस्सेदारी सुनील मित्तल की भारती एंटरप्राइजेज और वॉर्बर्ग पिंकस की जोड़ी को दी जाएगी। सूत्रों के मतुाबिक डील का साइज अभी पक्का नहीं बताया जा सका, लेकिन भारतीय बिजनेस की वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपये हो सकती है।

किसकी कितनी होगी हिस्सेदारी

प्रस्तावित सौदे के तहत हायर 49 प्रतिशत रखेगा, भारती-वॉर्बर्ग जोड़ी को 49 प्रतिशत मिलेगा और बाकी 2 प्रतिशत हायर अप्लायंसेज इंडिया के कर्मचारियों के पास रहेगा। भारती और वॉर्बर्ग के बीच हिस्सेदारी बराबर बंटने की संभावना है। पक्षकार स्थानीय अधिकारियों से जरूरी मंजूरियां तुरंत लेंगे, ताकि डील 3-4 महीने में पूरी हो सके। इससे हायर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट में स्थानीयकरण आएगा।

नेतृत्व में बदलाव

हायर इंडिया के प्रेसिडेंट सतीश एनएस मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, जबकि मौजूदा चाइनीज एक्सपैट डेचेंग ह्वांग बीजिंग लौट जाएंगे। हायर सिंगापुर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के जरिए भारत में था। कंपनी को रेगुलेटरी परेशानियों से बचने के लिए किसी भरोसेमंद भारतीय घराने को हिस्सा बेचना था, जिसमें प्रेस नोट 3 मंजूरी की जरूरत पड़ती।

कंपनी को तीसरे प्लांट लगाने और मार्केटिंग के लिए भारी पूंजी चाहिए। अभी ग्रेटर नोएडा और पुणे में दो प्लांट चल रहे हैं, जो विस्तार के दौर से गुजर रहे हैं।

रेगुलेटरी राहत और वित्तीय स्थिति

हायर इंडिया ने चीनी पैरेंट से 1,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्रेस नोट 3 मंजूरी मांगी थी, लेकिन वह महीनों से लंबित है, जैसा कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फाइलिंग्स बताते हैं।

भारती-वॉर्बर्ग डील को ऐसी मंजूरी की जरूरत नहीं। हायर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव और एसी बेचता है और फ्रिज, वॉशर, टीवी में तेजी से बाजार हासिल कर रहा है। 2024-25 में कंपनी ने व्हर्लपूल इंडिया को पीछे छोड़ दिया, अब एलजी और सैमसंग के बाद तीसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है।

विकास के आंकड़े

कंपनी ने 2024-25 में 8,234 करोड़ रुपये की बिक्री की, जो पिछले साल से 30 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि नेट प्रॉफिट 200 प्रतिशत से ऊपर पहुंचकर 480 करोड़ रुपये हो गया। 2025-26 के लिए 11,500 करोड़ रुपये बिक्री का लक्ष्य है।

कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीपीजी, बर्मन फैमिली, गोल्डमैन सैक्स, अमित जतिया फैमिली, जीआईसी-सिंगापुर के साथ बीके गोयनका, पुनीत डालमिया का फैमिली ऑफिस और बैन कैपिटल ने भी डील देखी थी।

हायर इंडिया एलजी, सैमसंग, व्हर्लपूल, वोल्टास बेको, गोडरेज और लॉयड से मुकाबला करता है। औपचारिक घोषणा जल्द आ सकती है, शायद आज ही। हायर इंडिया ऑफिस में दोपहर को टाउन हॉल प्लान है। ईटी द्वारा हायर, भारती और वॉर्बर्ग पिंकस को भेजे ईमेल का अभी जवाब नहीं आया।

