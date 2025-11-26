3% लुढ़का एयरटेल का शेयर, ‘मालिक’ बेच रहे हैं अपने हिस्से का स्टॉक

संक्षेप: Bharti Airtel shares : भारती एयरटेल के शेयर आज बुधवार को फोकस में हैं। कंपनी के एक प्रमोटर इंडियन कंटिनेंट इंवेस्टमेंट लिमिटेड (Indian Continent Investment Ltd) ब्लॉक डील के जरिए 3.43 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है। इसके जरिए प्रमोटर को करीब 7195 करोड़ रुपये मिलेंगे।

Bharti Airtel shares : भारती एयरटेल के शेयर आज बुधवार को फोकस में हैं। कंपनी के एक प्रमोटर इंडियन कंटिनेंट इंवेस्टमेंट लिमिटेड (Indian Continent Investment Ltd) ब्लॉक डील के जरिए 3.43 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है। इसके जरिए प्रमोटर को करीब 7195 करोड़ रुपये मिलेंगे। ब्लॉक डील के जरिए जो हिस्सा प्रमोटर बेच रहे हैं वह कंपनी के कुल हिस्से का 0.56 प्रतिशत है। बता दें, इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 2096.70 करोड़ रुपये है। सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में आईसीआईएल की कुल हिस्सेदारी 1.48 प्रतिशत है।

इस ब्लॉक डील के पूरा होने के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से कम हो जाएगी। ट्रांजैक्शन के बाद आईसीएआईएल के बचे हिस्से पर 90 दिन का लॉक इन पीरियड लग जाएगा। बता दें, Goldman Sachs (India) Securities को प्लेसमेंट एजेंट नियुक्त किया गया है।

3% टूटा शेयर टेलीकॉम कंपनी का शेयर आज 3 प्रतिशत से अधिक शुरुआती कारोबार में टूट चुका है। कंपनी का शेयर बीएसई में 2105 रुपये पर खुला था। कंपनी का इंट्रा-डे लो लेवल 2100 रुपये है।

इस हिस्सेदार ने भी बेचा शेयर इससे पहले सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ने भारती एयरटेल में अपने हिस्से का 0.8 प्रतिशत बेच दिया था। यह तब देखने को मिला था जब टेलीकॉम कंपनी ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया था.

EBITDA में इजाफा तिमाही दर तिमाही के आधार पर देखें तो टेलीकॉम कंपनी का EBITDA 6 प्रतिशत बढ़ गया है। प्रति उपभोक्ता कमाई भी उम्मीद से अधिक बढ़ हई। कंपनी के पास 14600 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो भी है।

एक्सपर्ट बुलिश इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल एयरटेल के शेयरों को प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है। एक्सपर्ट ने 2365 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।