Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharti Airtel shares falls 2 percent today after promter set to sell his some stake
3% लुढ़का एयरटेल का शेयर, ‘मालिक’ बेच रहे हैं अपने हिस्से का स्टॉक

3% लुढ़का एयरटेल का शेयर, ‘मालिक’ बेच रहे हैं अपने हिस्से का स्टॉक

संक्षेप:

Bharti Airtel shares : भारती एयरटेल के शेयर आज बुधवार को फोकस में हैं। कंपनी के एक प्रमोटर इंडियन कंटिनेंट इंवेस्टमेंट लिमिटेड (Indian Continent Investment Ltd) ब्लॉक डील के जरिए 3.43 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है। इसके जरिए प्रमोटर को करीब 7195 करोड़ रुपये मिलेंगे।

Wed, 26 Nov 2025 09:30 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bharti Airtel shares : भारती एयरटेल के शेयर आज बुधवार को फोकस में हैं। कंपनी के एक प्रमोटर इंडियन कंटिनेंट इंवेस्टमेंट लिमिटेड (Indian Continent Investment Ltd) ब्लॉक डील के जरिए 3.43 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है। इसके जरिए प्रमोटर को करीब 7195 करोड़ रुपये मिलेंगे। ब्लॉक डील के जरिए जो हिस्सा प्रमोटर बेच रहे हैं वह कंपनी के कुल हिस्से का 0.56 प्रतिशत है। बता दें, इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 2096.70 करोड़ रुपये है। सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में आईसीआईएल की कुल हिस्सेदारी 1.48 प्रतिशत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस ब्लॉक डील के पूरा होने के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से कम हो जाएगी। ट्रांजैक्शन के बाद आईसीएआईएल के बचे हिस्से पर 90 दिन का लॉक इन पीरियड लग जाएगा। बता दें, Goldman Sachs (India) Securities को प्लेसमेंट एजेंट नियुक्त किया गया है।

ये भी पढ़ें:आज से खुल गए 2 कंपनियों के नए IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड, GMP

3% टूटा शेयर

टेलीकॉम कंपनी का शेयर आज 3 प्रतिशत से अधिक शुरुआती कारोबार में टूट चुका है। कंपनी का शेयर बीएसई में 2105 रुपये पर खुला था। कंपनी का इंट्रा-डे लो लेवल 2100 रुपये है।

इस हिस्सेदार ने भी बेचा शेयर

इससे पहले सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ने भारती एयरटेल में अपने हिस्से का 0.8 प्रतिशत बेच दिया था। यह तब देखने को मिला था जब टेलीकॉम कंपनी ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया था.

EBITDA में इजाफा

तिमाही दर तिमाही के आधार पर देखें तो टेलीकॉम कंपनी का EBITDA 6 प्रतिशत बढ़ गया है। प्रति उपभोक्ता कमाई भी उम्मीद से अधिक बढ़ हई। कंपनी के पास 14600 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो भी है।

ये भी पढ़ें:गुजरात से कंपनी को मिला ₹390 करोड़ का काम, शेयरों में 9% की तेजी

एक्सपर्ट बुलिश

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल एयरटेल के शेयरों को प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है। एक्सपर्ट ने 2365 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।