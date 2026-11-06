जियो को पछाड़ भारती एयरटेल बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट कैप में फिर मारी बाजी
मुख्य बातें
- शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद भारती एयरटेल का मार्केट कैप बढ़कर ₹13.08 लाख करोड़ हो गया
- वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप घटकर ₹12.94 लाख करोड़ रह गया
- इस तरह भारती एयरटेल ने जियो प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजिशन पर दोबारा कब्जा कर लिया है
शेयर बाजार में शुक्रवार को भारती एयरटेल के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। इस तेजी के दम पर कंपनी ने मार्केट कैप के मामले में जियो प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया है। भारती एयरटेल एक बार फिर देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। शुक्रवार को बीएसई पर भारती एयरटेल का शेयर 1.66% की बढ़त के साथ ₹2,096.25 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान शेयर में 2.81% तक की तेजी आई और यह ₹2,120 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर में गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर 0.90% टूटकर ₹1,405.75 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में शेयर करीब 2% गिरकर ₹1,390 तक आ गया था।
भारती एयरटेल का मार्केट कैप कितना हुआ?
शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद भारती एयरटेल का मार्केट कैप बढ़कर ₹13.08 लाख करोड़ हो गया। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप घटकर ₹12.94 लाख करोड़ रह गया। इस तरह भारती एयरटेल ने जियो प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजिशन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। बता दें कि 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में शानदार एंट्री के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स मार्केट कैप के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। लेकिन अब भारती एयरटेल ने फिर से अपना स्थान हासिल कर लिया है।
देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन?
मार्केट कैप के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। इसका बाजार पूंजीकरण करीब ₹17.83 लाख करोड़ है। वहीं, भारती एयरटेल ₹13.08 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद जियो प्लेटफॉर्म्स ₹12.94 लाख करोड़ के साथ तीसरे, एचडीएफसी बैंक ₹12.14 लाख करोड़ के साथ चौथे और आईसीआईसीआई बैंक ₹11.26 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ पांचवें स्थान पर है। इस तरह भारती एयरटेल ने एक बार फिर जियो प्लेटफॉर्म्स को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। अब आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर दोनों कंपनियों के शेयरों की चाल पर रहेगी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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