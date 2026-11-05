एयरटेल के प्रॉफिट में बड़ा उछाल, ब्रोकरेज ने दी है दिवाली पर खरीदने की सलाह
मुख्य बातें
- सितंबर तिमाही के दौरान Airtel को 14,126 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 26.7 फीसदी अधिक है
Bharti Airtel Result: टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी को 14,126 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 26.7 फीसदी अधिक है। कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड राजस्व 16.7 फीसदी बढ़कर 58,539 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के सबस्क्राइबरों की संख्या में 11.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ और तिमाही के अंत में उसके कुल 6,80,889 सबस्क्राइबर थे। भारत में सबस्क्राइबरों की संख्या 4,91,890 और अफ्रीका में 1,88,999 थी। इनमें क्रमशः 10.9 फीसदी और 11.6 फीसदी की वृद्धि देखी गई। कंपनी ने कहा कि भारत में मोबाइल सेवा से राजस्व सालाना आधार पर 10.1 प्रतिशत बढ़ा।
दूसरी तिमाही में प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) बढ़कर 271 रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 256 रुपये था। तिमाही में कंपनी ने रिकॉर्ड 12 लाख नए पोस्टपेड ग्राहक जोड़े। इसी दौरान, 29 लाख स्मार्टफोन डेटा ग्राहक भी जुड़े।
क्या कहा कंपनी के अधिकारी ने?
भारती एयरटेल के कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विट्टल ने कहा कि दूसरी तिमाही का परिणाम कंपनी के विविध पोर्टफोलियो की मजबूती को दर्शाता है। अफ्रीका में तिमाही के दौरान शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां स्थिर मुद्रा के आधार पर राजस्व में 6.7 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि हुई। पूरे समूह में तालमेल से अब ठोस परिचालन लाभ भी मिलने लगे हैं। भारत के कारोबार में पिछली तिमाही के मुकाबले 2.7 प्रतिशत की मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की गई।
एयरटेल के शेयर की कीमत
भारती एयरटेल के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 2062.05 रुपये पर बंद हुआ। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने दिवाली के लिए एयरटेल के शेयर को खरीदने की सिफारिश भी की है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए टारगेट प्राइस 2400 रुपये दिया है। यह शेयर की अभी की कीमत से 20% से अधिक बढ़त को दिखाता है।
ब्रोकरेज का कहना है कि भारती एयरटेल की प्रीमियमाइजेशन रणनीति के कारण इसका एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के मुकाबले बेहतर बना हुआ है। कंपनी का ARPU करीब 264 रुपये रहा है। जेएम फाइनेंशियल मुताबिक, टेलीकॉम टैरिफ में संभावित बढ़ोतरी कंपनी के कारोबार के लिए बड़ा अवसर हो सकती है। अनुमान है कि भारत का वायरलेस ARPU वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2028 के बीच करीब 12% की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ सकता है। निवेशकों को टैरिफ में बदलाव, ARPU ग्रोथ, 5G से कमाई बढ़ाने की क्षमता, प्रीमियम ग्राहकों की संख्या और एंटरप्राइज व ब्रॉडबैंड कारोबार के विस्तार पर नजर रखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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