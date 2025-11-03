Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharti airtel q2 profit more than doubles to 8651 crore rs share and other detail here
दोगुना हो गया एयरटेल का मुनाफा, ₹2300 तक जा सकता है कंपनी का शेयर

दोगुना हो गया एयरटेल का मुनाफा, ₹2300 तक जा सकता है कंपनी का शेयर

संक्षेप: दूसरी तिमाही में एयरटेल का मुनाफा दोगुना होकर 8,651 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 4,153.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। एयरटेल के शेयर की बात करें तो 0.93% की मामूली बढ़त के साथ 2073.75 रुपये पर बंद हुआ।

Mon, 3 Nov 2025 06:45 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bharti airtel q2 result: दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना होकर 8,651 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 4,153.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। एयरटेल ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 25.7 प्रतिशत बढ़कर 52,145 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 41,473.3 करोड़ रुपये थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारती एयरटेल का प्रति उपभोक्ता औसत मोबाइल राजस्व चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में करीब 10 प्रतिशत बढ़कर 256 रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 233 रुपये था। एयरटेल का प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) इस तिमाही के दौरान 9.9 प्रतिशत बढ़कर ₹256 हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹233 था।

क्या कहा कंपनी के अधिकारी ने?

भारती एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल ने कहा- हमने एक और तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। भारत के मोबाइल व्यवसाय ने 2.6% राजस्व वृद्धि दर्ज की तो 5.1 मिलियन स्मार्टफोन ग्राहक जोड़े। हमारे होम्स व्यवसाय ने 951,000 शुद्ध ग्राहक जुड़ने और 8.5% की क्रमिक राजस्व वृद्धि के साथ मजबूत गति बनाए रखी।

एयरटेल के शेयर का परफॉर्मेंस

भारती एयरटेल के शेयर की बात करें तो सोमवार को यह 0.93% की मामूली बढ़त के साथ 2073.75 रुपये पर बंद हुआ। 29 अक्टूबर 2025 को शेयर 2,109.90 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,510.80 रुपये है।

ब्रोकरेज का अनुमान

विश्लेषकों के अनुसार, भारती एयरटेल का ध्यान प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) और राजस्व में वृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्ण ग्राहकों पर केंद्रित है। कंपनी का एआरपीयू उद्योग में सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। कंपनी का इरादा पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग और फीचर फोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड पर ध्यान केंद्रित करके एआरपीयू को बेहतर बनाने का है। लॉन्ग टर्म आउटलुक को ध्यान में रखकर एक्सिस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना ​​है कि भारती एयरटेल अपनी अधिकतम पहुंच और न्यूनतम पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के साथ बाजार हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखेगी। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को ₹2300 के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।