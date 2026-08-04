Airtel ने मचाया धमाल! पहली तिमाही में 37% बढ़ा मुनाफा, शेयर पर रहेगी सबकी नजर

भारती एयरटेल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 37% की बढ़त के साथ दर्ज किया ₹8,167 करोड़ का शुद्ध मुनाफा।

देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1FY27) के शानदार नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने मुनाफे और आय दोनों मोर्चों पर मजबूत प्रदर्शन किया है। जून 2026 तिमाही में एयरटेल का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) 37% बढ़कर 8,167 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 5,947 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी का कुल राजस्व (Revenue) 18.3% बढ़कर 58,539 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 49,462 करोड़ रुपये था। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद निवेशकों की नजर अब कंपनी के आने वाले विकास पर टिक गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत और अफ्रीका दोनों बाजारों में मजबूत

एयरटेल की इस शानदार कमाई के पीछे भारत और अफ्रीका दोनों बाजारों में मजबूत प्रदर्शन रहा। भारत में कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जबकि अफ्रीका में भी ग्राहकों और सेवाओं के विस्तार का फायदा मिला। भारत में कंपनी का कुल राजस्व 41,214 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर करीब 9.7% अधिक है। मोबाइल सर्विस में बेहतर ARPU (प्रति ग्राहक औसत आय) और स्मार्टफोन डेटा यूजर्स की बढ़ती संख्या ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई।

भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल खपत

कंपनी का मोबाइल ARPU बढ़कर 264 रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 250 रुपये था। टेलीकॉम सेक्टर में ARPU को कंपनी की कमाई का सबसे अहम संकेतक माना जाता है। इसका बढ़ना इस बात का संकेत है कि ग्राहक ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतर प्लान अपना रहे हैं। इसके साथ ही प्रति ग्राहक मासिक डेटा खपत भी 36% बढ़कर 34.4 GB तक पहुंच गई, जो भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल खपत को दर्शाती है।

एयरटेल का होम्स बिजनेस

एयरटेल का होम्स बिजनेस (Homes Business) यानी ब्रॉडबैंड और होम इंटरनेट सर्विस का कारोबार भी शानदार रहा। इस सेगमेंट की आय में 33.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने इस दौरान करीब 4.73 लाख नए होम ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े, जिससे कुल ग्राहक संख्या बढ़कर 1.47 करोड़ हो गई। वहीं, एयरटेल बिजनेस (Airtel Business) सेगमेंट ने भी 12% की सालाना वृद्धि दर्ज की, जिसका श्रेय डिजिटल सर्विस की बढ़ती डिमांड और मजबूत ऑर्डर बुक को दिया गया।

ऑपरेटिंग प्रदर्शन

ऑपरेटिंग प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी का EBITDA 53% नहीं बल्कि 33,599 करोड़ रुपये रहा और EBITDA मार्जिन 57.4% पर पहुंच गया। भारत के कारोबार में EBITDA मार्जिन 60.1% रहा, जो कंपनी की मजबूत परिचालन क्षमता को दर्शाता है। वहीं, कंपनी की बैलेंस शीट भी पहले से मजबूत हुई है। नेट डेट-टू-EBITDA अनुपात 1.70 से घटकर 1.17 पर आ गया है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और मजबूत मानी जा रही है।

ग्राहकों के मामले में एयरटेल ने किया शानदार प्रदर्शन ग्राहकों के मामले में भी एयरटेल ने शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने इस तिमाही में 1.49 करोड़ नए ग्राहक जोड़े, जिसके बाद 15 देशों में उसके कुल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 681 मिलियन (68.1 करोड़) हो गई। खास बात यह रही कि कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा पोस्टपेड ग्राहक वृद्धि दर्ज की और एक ही तिमाही में 10 लाख नए पोस्टपेड ग्राहक जुड़े। इसके अलावा स्मार्टफोन डेटा ग्राहकों की संख्या में भी 2.11 करोड़ की सालाना बढ़ोतरी हुई और अब कुल मोबाइल ग्राहकों में इनकी हिस्सेदारी 80% हो चुकी है।

नेटवर्क विस्तार पर भी कंपनी का बड़ा निवेश

नेटवर्क विस्तार पर भी कंपनी ने बड़ा निवेश जारी रखा। एयरटेल ने इस तिमाही में 1,579 नए मोबाइल टावर लगाए और 14,540 मोबाइल ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन स्थापित किए। पिछले एक साल में कंपनी ने 7,631 नए टावर और 45,171 किलोमीटर अतिरिक्त फाइबर नेटवर्क बिछाया है। साथ ही कंपनी ने पोस्टपेड फास्ट लेन (Postpaid Fast Lane) नाम की नई सर्विस लॉन्च की है, जो 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है और बेहतर नेटवर्क अनुभव देने का दावा करती है।

अफ्रीका में भी एयरटेल ने अपनी पकड़ मजबूत की है। कंपनी ने एयरटेल अफ्रीका Plc (Airtel Africa Plc) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 79% से अधिक कर ली है। कंपनी का कहना है कि अफ्रीका उसके लिए लंबी अवधि का बड़ा ग्रोथ मार्केट है और भविष्य में वहां कारोबार के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं।

कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विट्टल ने कहा कि एयरटेल ने एक बार फिर सभी कारोबारों में मजबूत प्रदर्शन किया है। उनके मुताबिक, भारत और अफ्रीका दोनों बाजारों में लगातार बढ़ती मांग, मजबूत नेटवर्क और बेहतर रणनीति की वजह से कंपनी की विकास यात्रा आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।