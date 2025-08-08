एयरटेल के प्रमोटर्स ने बेची बड़ी हिस्सेदारी, किस भाव पर हुई डील, जानें डिटेल

सुनील भारती मित्तल प्रवर्तित इकाई इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने भारती एयरटेल में लगभग एक प्रतिशत हिस्सेदारी 11,227 करोड़ रुपये में बेची। इंडियन कॉन्टिनेंट गुरुग्राम स्थित भारती एयरटेल के प्रवर्तकों में से एक है।

सुनील भारती मित्तल प्रवर्तित इकाई इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने शुक्रवार को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल में लगभग एक प्रतिशत हिस्सेदारी 11,227 करोड़ रुपये में बेची। इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लि. (आईसीआईएल) गुरुग्राम स्थित भारती एयरटेल के प्रवर्तकों में से एक है।

डील की डिटेल एनएसई पर उपलब्ध थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार, इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने दो किस्तों में कुल छह करोड़ इक्विटी शेयर या भारती एयरटेल में 0.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची। शेयरों का निपटान 1,870.40-1,871.95 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में किया गया। इससे कुल सौदे का मूल्य 11,227.05 करोड़ रुपये बैठता है। ताजा लेनदेन के बाद, भारती एयरटेल में आईसीआईएल की हिस्सेदारी 2.47 प्रतिशत से घटकर 1.49 प्रतिशत रह गई है। साथ ही, प्रर्वतकों की हिस्सेदारी भी 51.25 प्रतिशत से घटकर 50.27 प्रतिशत रह गई। एक्सचेंज पर भारती एयरटेल के शेयरों के खरीदारों का विवरण उपलब्ध नहीं हो सका।

कैसे रहे नतीजे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 43 प्रतिशत बढ़कर 5,947.9 करोड़ रुपये रहा है। यह वृद्धि भारत और अफ्रीकी कारोबार में मजबूती के कारण हुई है। कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि में 4,160 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। जून तिमाही में उसकी एकीकृत आय 28.4 प्रतिशत बढ़कर 49,463 करोड़ रुपये हो गई, जबकि भारत से राजस्व 29 प्रतिशत बढ़कर 37,585 करोड़ रुपये हो गया।