Deepak Kumar भाषाFri, 8 Aug 2025 11:14 PM
एयरटेल के प्रमोटर्स ने बेची बड़ी हिस्सेदारी, किस भाव पर हुई डील, जानें डिटेल

सुनील भारती मित्तल प्रवर्तित इकाई इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने शुक्रवार को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल में लगभग एक प्रतिशत हिस्सेदारी 11,227 करोड़ रुपये में बेची। इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लि. (आईसीआईएल) गुरुग्राम स्थित भारती एयरटेल के प्रवर्तकों में से एक है।

डील की डिटेल

एनएसई पर उपलब्ध थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार, इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने दो किस्तों में कुल छह करोड़ इक्विटी शेयर या भारती एयरटेल में 0.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची। शेयरों का निपटान 1,870.40-1,871.95 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में किया गया। इससे कुल सौदे का मूल्य 11,227.05 करोड़ रुपये बैठता है। ताजा लेनदेन के बाद, भारती एयरटेल में आईसीआईएल की हिस्सेदारी 2.47 प्रतिशत से घटकर 1.49 प्रतिशत रह गई है। साथ ही, प्रर्वतकों की हिस्सेदारी भी 51.25 प्रतिशत से घटकर 50.27 प्रतिशत रह गई। एक्सचेंज पर भारती एयरटेल के शेयरों के खरीदारों का विवरण उपलब्ध नहीं हो सका।

कैसे रहे नतीजे

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 43 प्रतिशत बढ़कर 5,947.9 करोड़ रुपये रहा है। यह वृद्धि भारत और अफ्रीकी कारोबार में मजबूती के कारण हुई है। कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि में 4,160 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। जून तिमाही में उसकी एकीकृत आय 28.4 प्रतिशत बढ़कर 49,463 करोड़ रुपये हो गई, जबकि भारत से राजस्व 29 प्रतिशत बढ़कर 37,585 करोड़ रुपये हो गया।

इस दौरान कंपनी का भारत में प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) 250 रुपये हो गया जो पिछले साल की समान तिमाही में 211 रुपये था। एयरटेल ने भारत में करीब 40 लाख स्मार्टफोन डेटा ग्राहक जोड़े और पोस्टपेड ग्राहक आधार में सात लाख की बढ़ोतरी की, जिससे कुल पोस्टपेड ग्राहक 2.66 करोड़ हो गए। इसके मोबाइल ग्राहकों की संख्या 2.3 प्रतिशत बढ़कर 36.27 करोड़ हो गई जबकि भारत में कुल ग्राहक आधार 6.6 प्रतिशत बढ़कर 43.6 करोड़ हो गया।

