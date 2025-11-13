Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharti airtel group overtakes adani bajaj to claim india fourth largest conglomerate spot target price here
मार्केट कैप में अडानी और बजाज से आगे निकला भारती समूह, एयरटेल के शेयर का दबदबा

मार्केट कैप में अडानी और बजाज से आगे निकला भारती समूह, एयरटेल के शेयर का दबदबा

संक्षेप: भारती समूह के मार्केट कैपिटल में तेजी का मुख्य कारण एयरटेल है। एयरटेल के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 0.90% बढ़कर 2092.15 रुपये पर बंद हुआ। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भारती एयरटेल के शेयर का टारगेट प्राइस ₹2500 तय किया है।

Thu, 13 Nov 2025 06:56 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अरबपति सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैपिटल इस साल अब तक 30% से ज्यादा बढ़कर ₹14.5 लाख करोड़ हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही भारती समूह, अडानी और बजाज दोनों समूहों को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा समूह बन गया है। आपको बता दें कि अडानी समूह और बजाज समूह, दोनों का मार्केट कैपिटल लगभग ₹14.4 लाख करोड़ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एयरटेल के शेयर का दबदबा

भारती समूह के मार्केट कैपिटल में तेजी का मुख्य कारण भारती एयरटेल लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयरों में इस साल अब तक लगभग 32% की वृद्धि हुई है जिसे मजबूत आय वृद्धि, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में वृद्धि और 5G सेवाओं के तेजी से विस्तार का समर्थन प्राप्त है। इस वायरलेस वाहक ने मजबूत परिचालन प्रदर्शन के दम पर सितंबर तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर नतीजे दर्ज किए। भारती समूह की अन्य कंपनियों ने भी इस उछाल में योगदान दिया। इसमें इंडस टावर्स और भारती हेक्साकॉम ने इसी अवधि में क्रमशः 20% और 23% की वृद्धि दर्ज की।

एयरटेल के शेयर का हाल

एयरटेल के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 0.90% बढ़कर 2092.15 रुपये पर बंद हुआ। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भारती एयरटेल के शेयर का टारगेट प्राइस ₹2500 तय किया है। नुवामा ने 12 महीने के टारगेट प्राइस के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी एक शानदार स्थिति में है। भारती के पास उद्योग में अग्रणी ARPU और एक मजबूत बैलेंस शीट बनी हुई है, जिसे लगातार ग्राहक जुड़ने और स्वस्थ FCF उत्पादन का समर्थन प्राप्त है।

एयरटेल के तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारती एयरटेल का नेट प्रॉफिट दोगुना से अधिक होकर 8,651 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 4,153.4 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। भारती एयरटेल अफ्रीका ने भी तिमाही के दौरान नेट प्रॉफिट में कई गुना वृद्धि दर्ज की और यह 969 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 25.7 प्रतिशत बढ़कर 52,145 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 41,473.3 करोड़ रुपये थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।