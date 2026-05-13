सुनील मित्तल एक बार फिर बने एयरटेल के चेयरमैन, 5 साल के लिए बोर्ड की मंजूरी

सुनील भारती मित्तल को चेयरमैन के तौर पर एक बार फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्तमान में एयरटेल के शेयर की कीमत 2 पर्सेंट की बढ़त के साथ 1788.10 रुपये पर पहुंच गई है।

भारती एयरटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार को कंपनी के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को चेयरमैन के तौर पर एक बार फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह अगले पांच साल के लिए फिर से नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी, बशर्ते शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिल जाए। बता दें कि चेयरमैन के तौर पर मित्तल का मौजूदा कार्यकाल 30 सितंबर, 2026 को खत्म हो रहा है। इस्तीफा से पहले ही उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है। उनका नया कार्यकाल 1 अक्टूबर, 2026 से 30 सितंबर, 2031 तक चलेगा। सुनील के भाई राजन भारती मित्तल एयरटेल बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

निसाबा गोदरेज को भी जिम्मेदारी एक अन्य फैसले में भारती एयरटेल के बोर्ड ने निसाबा गोदरेज को कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। दूसरी बार हुई यह नियुक्ति पांच साल के कार्यकाल के लिए है। यह नियुक्ति 4 अगस्त, 2026 से प्रभावी होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर उनका मौजूदा कार्यकाल 3 अगस्त, 2026 को खत्म होने वाला है। सदस्यों की मंजूरी मिलने पर, यह दूसरा कार्यकाल 3 अगस्त, 2031 तक चलेगा। निसाबा गोदरेज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं। वह गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बोर्ड में भी शामिल हैं।

कैसे रहे तिमाही नतीजे भारती एयरटेल का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में मुनाफा 33.5 प्रतिशत घटकर 7,325 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11,021.8 करोड़ रुपये था। तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 15.6 प्रतिशत बढ़कर 55,383.2 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 47,876.2 करोड़ रुपये थी। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 10.4 प्रतिशत और आय 2.5 प्रतिशत बढ़ी। कंपनी की भारत से आय सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़कर 39,566 करोड़ रुपये हो गई।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भारती एयरटेल का नेट प्रॉफिट 20.4 प्रतिशत घटकर 26,695 करोड़ रुपये रह गया जबकि 2024-25 में यह 33,556 करोड़ रुपये था। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की आय 21.9 प्रतिशत बढ़कर 2,10,972.8 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, एयरटेल की भारत में मोबाइल सर्विस से आय 8.3 प्रतिशत बढ़ी। इसका कारण प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) में सुधार और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि रही। वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का एआरपीयू बढ़कर 257 रुपये हो गया, जो 2024-25 की समान तिमाही में 245 रुपये था।