1 फ्री शेयर देने और शेयर बांटने का ऐलान, बाजार को नहीं भाया तोहफा, धड़ाम हुआ मल्टीबैगर

संक्षेप: लगता है बाजार को भारत रसायन की तरफ से शेयरधारकों को दिया गया बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का तोहफा पसंद नहीं आया है। भारत रसायन के शेयर सोमवार को BSE में 7% से ज्यादा की गिरावट के साथ 10,661.95 रुपये पर पहुंच गए।

मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। भारत रसायन ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बोनस शेयर देने और अपने शेयर का बंटवारा करने का ऐलान किया था। लगता है कि बाजार को कंपनी की तरफ से शेयरधारकों को दिया गया यह तोहफा पसंद नहीं आया है। भारत रसायन लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 10,661.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 11773.40 रुपये पर बंद हुए थे।

बोनस शेयर देने के साथ अपने शेयर का बंटवारा कर रही कंपनी

एग्रोकेमिकल कंपनी भारत रसायन के बोर्ड ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को हुई मीटिंग में अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। यानी, कंपनी अपने निवेशकों को हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। भारत रसायन के बोर्ड ने अपने शेयर बांटने (स्टॉक स्प्लिट) की भी मंजूरी दी है। मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटेगी। भारत रसायन लिमिटेड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटेगी। भारत रसायन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।