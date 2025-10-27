Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharat Rasayan shares dropped over 7 Percent despite bonus Share and Stock Split announcement
1 फ्री शेयर देने और शेयर बांटने का ऐलान, बाजार को नहीं भाया तोहफा, धड़ाम हुआ मल्टीबैगर

1 फ्री शेयर देने और शेयर बांटने का ऐलान, बाजार को नहीं भाया तोहफा, धड़ाम हुआ मल्टीबैगर

संक्षेप: लगता है बाजार को भारत रसायन की तरफ से शेयरधारकों को दिया गया बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का तोहफा पसंद नहीं आया है। भारत रसायन के शेयर सोमवार को BSE में 7% से ज्यादा की गिरावट के साथ 10,661.95 रुपये पर पहुंच गए।

Mon, 27 Oct 2025 10:35 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। भारत रसायन ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बोनस शेयर देने और अपने शेयर का बंटवारा करने का ऐलान किया था। लगता है कि बाजार को कंपनी की तरफ से शेयरधारकों को दिया गया यह तोहफा पसंद नहीं आया है। भारत रसायन लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 10,661.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 11773.40 रुपये पर बंद हुए थे।

बोनस शेयर देने के साथ अपने शेयर का बंटवारा कर रही कंपनी
एग्रोकेमिकल कंपनी भारत रसायन के बोर्ड ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को हुई मीटिंग में अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। यानी, कंपनी अपने निवेशकों को हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। भारत रसायन के बोर्ड ने अपने शेयर बांटने (स्टॉक स्प्लिट) की भी मंजूरी दी है। मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटेगी। भारत रसायन लिमिटेड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटेगी। भारत रसायन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में देरी के आसार, ऐलान के 10 महीने बाद भी गठन नहीं

28000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत रसायन लिमिटेड के शेयर पिछले 20 साल में 28000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। भारत रसायन के शेयर 1 नवंबर 2005 को 38.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 अक्टूबर 2025 को 10,661.95 रुपये पर पहुंच गए। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो भारत रसायन के शेयरों में 1100 पर्सेंट के करीब तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर करीब 25 पर्सेंट उछले हैं। भारत रसायन लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 12,550 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 8807.45 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।