पहली बार बोनस शेयर देने और शेयर के बंटवारे का ऐलान, 25000% चढ़ चुका है स्टॉक

संक्षेप: भारत रसायन पहली बार अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने की तैयारी में है। मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा करने जा रही है। भारत रसायन के शेयर 20 साल में 25000% से ज्यादा चढ़ गए हैं।

पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत रसायन ने अपने शेयरधारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। भारत रसायन के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 10,990 रुपये पर पहुंच गए। भारत रसायन लिमिटेड पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने की तैयारी में है। मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा करने जा रही है। भारत रसायन के शेयर पिछले 20 साल में 25000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

24 अक्टूबर की बोर्ड बैठक में बोनस शेयर पर विचार

भारत रसायन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ ही शेयरधारकों को बोनस शेयर देने और शेयरों के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) पर विचार करेगा। भारत रसायन ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी का बोर्ड शुक्रवार 24 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार करेगा। कंपनी ने फिलहाल, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। अगर कंपनी का बोर्ड इन प्रस्तावों को मंजूरी देता है तो यह पहला मौका होगा, जब भारत रसायन अपने निवेशकों को बोनस शेयर जारी करेगी और शेयरों का बंटवारा करेगी।