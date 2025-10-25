बोनस शेयर और स्प्लिट को मंजूरी, अब सोमवार को शेयर में होगी हलचल?
संक्षेप: Bharat rasayan share price: भारत रसायन के शेयर की बात करें तो यह शुक्रवार को 1.15% बढ़कर 11773.40 रुपये पर बंद हुआ। यह तेजी ऐसे समय में आई जब बाजार बिकवाली मोड में था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 12,550 रुपये है।
Bharat rasayan share price: बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की नजर सोमवार को भारत रसायन के शेयर पर रहेगी। दरअसल,कीटनाशक और कृषि रसायन से जुड़ी इस कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि बोर्ड ने 1:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट यानी शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि बीते शुक्रवार को यह शेयर ग्रीन जोन में बंद हुआ।
शेयर का परफॉर्मेंस
भारत रसायन के शेयर की बात करें तो यह शुक्रवार को 1.15% बढ़कर 11773.40 रुपये पर बंद हुआ। यह तेजी ऐसे समय में आई जब बाजार बिकवाली मोड में था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 12,550 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 8,807.45 रुपये है। बीते पांच दिनों में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक और एक महीने में 16.43 प्रतिशत बढ़ चुका है। बाजार में आने के बाद से इस शेयर ने 47,273.74 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है।
क्या है स्टॉक विभाजन की डिटेल
प्रस्तावित स्टॉक विभाजन के तहत कंपनी के ₹10 प्रति शेयर मूल्य वाले 41.55 लाख इक्विटी शेयरों को ₹5 प्रति शेयर मूल्य वाले 83.10 लाख पूर्ण चुकता शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शेयरों की लिक्विडिटी में सुधार, निवेशक आधार का विस्तार और छोटे निवेशकों के लिए शेयर को अधिक सुलभ बनाना है। विभाजन के बाद अधिकृत शेयर पूंजी ₹20 करोड़ रहेगी, जिसमें अब ₹5 प्रति शेयर मूल्य के 4 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे। कंपनी को उम्मीद है कि शेयर विभाजन की प्रक्रिया शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के दो महीने के भीतर पूरी हो जाएगी, जो नियामक मंजूरी के अधीन है।
बोनस इश्यू की सिफारिश
कंपनी के बोर्ड ने 1:1 बोनस इश्यू की सिफारिश की है, जिसका अर्थ है कि शेयरधारकों को ₹5 प्रति शेयर मूल्य के प्रत्येक मौजूदा शेयर के बदले ₹5 प्रति शेयर मूल्य का एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर मिलेगा। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक बोनस इश्यू समिति का गठन किया गया है। बोनस इश्यू के बाद, 83.10 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे, जिससे कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹8.31 करोड़ हो जाएगी। यह ₹5 प्रति शेयर के 1.66 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी। बोनस शेयर 23 दिसंबर, 2025 तक जमा या प्रेषित होने की उम्मीद है।