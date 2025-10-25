Hindustan Hindi News
बोनस शेयर और स्प्लिट को मंजूरी, अब सोमवार को शेयर में होगी हलचल?

संक्षेप: Bharat rasayan share price: भारत रसायन के शेयर की बात करें तो यह शुक्रवार को 1.15% बढ़कर 11773.40 रुपये पर बंद हुआ। यह तेजी ऐसे समय में आई जब बाजार बिकवाली मोड में था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 12,550 रुपये है।

Sat, 25 Oct 2025 07:15 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bharat rasayan share price: बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की नजर सोमवार को भारत रसायन के शेयर पर रहेगी। दरअसल,कीटनाशक और कृषि रसायन से जुड़ी इस कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि बोर्ड ने 1:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट यानी शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि बीते शुक्रवार को यह शेयर ग्रीन जोन में बंद हुआ।

शेयर का परफॉर्मेंस

भारत रसायन के शेयर की बात करें तो यह शुक्रवार को 1.15% बढ़कर 11773.40 रुपये पर बंद हुआ। यह तेजी ऐसे समय में आई जब बाजार बिकवाली मोड में था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 12,550 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 8,807.45 रुपये है। बीते पांच दिनों में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक और एक महीने में 16.43 प्रतिशत बढ़ चुका है। बाजार में आने के बाद से इस शेयर ने 47,273.74 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है।

क्या है स्टॉक विभाजन की डिटेल

प्रस्तावित स्टॉक विभाजन के तहत कंपनी के ₹10 प्रति शेयर मूल्य वाले 41.55 लाख इक्विटी शेयरों को ₹5 प्रति शेयर मूल्य वाले 83.10 लाख पूर्ण चुकता शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शेयरों की लिक्विडिटी में सुधार, निवेशक आधार का विस्तार और छोटे निवेशकों के लिए शेयर को अधिक सुलभ बनाना है। विभाजन के बाद अधिकृत शेयर पूंजी ₹20 करोड़ रहेगी, जिसमें अब ₹5 प्रति शेयर मूल्य के 4 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे। कंपनी को उम्मीद है कि शेयर विभाजन की प्रक्रिया शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के दो महीने के भीतर पूरी हो जाएगी, जो नियामक मंजूरी के अधीन है।

बोनस इश्यू की सिफारिश

कंपनी के बोर्ड ने 1:1 बोनस इश्यू की सिफारिश की है, जिसका अर्थ है कि शेयरधारकों को ₹5 प्रति शेयर मूल्य के प्रत्येक मौजूदा शेयर के बदले ₹5 प्रति शेयर मूल्य का एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर मिलेगा। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक बोनस इश्यू समिति का गठन किया गया है। बोनस इश्यू के बाद, 83.10 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे, जिससे कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹8.31 करोड़ हो जाएगी। यह ₹5 प्रति शेयर के 1.66 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी। बोनस शेयर 23 दिसंबर, 2025 तक जमा या प्रेषित होने की उम्मीद है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
