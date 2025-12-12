15% चढ़ गया यह स्टॉक, आज बड़ा दिन, निवेशकों को मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

संक्षेप: Bonus Share: आज शुक्रवार को भारत रसायन लिमिटेड (Bharat Rasayan Ltd) के शेयरों की कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह आज का दिन माना जा रहा है। शेयर बाजार में कंपनी आज एक्स-बोनस और एक्स-स्प्लिट ट्रेड कर रही है।

Bonus Share: आज शुक्रवार को भारत रसायन लिमिटेड (Bharat Rasayan Ltd) के शेयरों की कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह आज का दिन माना जा रहा है। शेयर बाजार में कंपनी आज एक्स-बोनस और एक्स-स्प्लिट ट्रेड कर रही है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में

1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी एक्सचेंज को दी जानकारी में भारत रसायन लिमिटेड ने बताया था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने आज यानी 12 दिसंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया था।

दो टुकड़ों में बंटने जा रहा है स्टॉक कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इस एक्स-स्प्लिट के लिए कंपनी ने आज यानी शुक्रवार के दिन को रिकॉर्ड डेट तय किया था। इस शेयरों के बंटवारे के बाद कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। बता दें, आज जिन निवेशकों को नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर के साथ-साथ स्टॉक स्प्लिट का फायदा होगा।

शेयर खरीदने की होड़ भारत रसायन लिमिटेड के शेयर आज 12 दिसंबर को बीएसई में 2531 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में यह 14.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 2844 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। इस बोनस देने वाली कंपनी के शेयरों में बीते 6 महीने के दौरान करीब 21 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक सास में कंपनी के शेयरों का भाव 2.29 प्रतिशत तक लुढ़क गया है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 4.81 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

2 साल में भारत रसायन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत और 5 साल में 14.35 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के मुकाबले काफी कम है। बता दें, भारत रसायन लिमिटेड के शेयरों का भाव 10 साल में 983 प्रतिशत बढ़ा है।