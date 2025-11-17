12% टूट सकता है यह डिफेंस स्टॉक, एक्सपर्ट ने कहा बेच दो, आज लुढ़का है भाव

संक्षेप: Bharat Forge Ltd Share Price: डिफेंस और ऑटो सेक्टर की कंपनी भारज फोर्ज लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश नहीं हैं। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने सोमवार को जारी किए अपने नोट्स में 12% की गिरावट की उम्मीद जताई है।

Bharat Forge Ltd Share Price: डिफेंस और ऑटो सेक्टर की कंपनी भारज फोर्ज लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश नहीं हैं। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने सोमवार को जारी किए अपने नोट्स में 12% की गिरावट की उम्मीद जताई है। पिछले महीने इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12% की तेजी है। अब ब्रोकरेज हाउस यूबीएस इस डिफेंस स्टॉक को बेचने की सलाह दे रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है टारगेट प्राइस? यूबीएस की तरफ से 1230 रुपये का टारगेट प्राइस के साथ SELL टैग दिया गया है। जोकि 11.90 प्रतिशत की गिरावट के संकेत देता है। ब्रोकरेज की यह सलाह कंपनी के मैनजेमेंट की ताजा बयानों के बाद सामने आई है।

क्या कुछ कहा है कंपनी के मैनेजमेंट ने ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि भारज फोर्ज मैनेजमेंट तीसरे तिमाही में भी बहुत शानदार प्रदर्शन की उम्मीद नहीं लगाया है। डिफेंस कंपनी को उम्मीद है कि चौथे क्वार्टर से रिकवरी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज ने कहा कि दूसरी तिमाही में ऑटो सेगमेंट में कंपनी ने कमजोर प्रदर्शन किया है। वहीं, डिफेंस सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से की गई खर्चों में कटौती की तारीफ की गई है।

कंपनी को उम्मीद है कि उनका एयरोस्पेस बिजनेस वित्त वर्ष 2026 में 40 प्रतिशत से आगे बढ़ेगा। भारत फोर्ज यही रफ्तार अगले तीन से चार सालों के लिए उम्मीद कर रहे हैं। बता दें, इस डिफेंस कंपनी के पास 1100 करोड़ रुपये का काम है। जिसमें 140 करोड़ रुपये का घरेलू कारबाइन ऑर्डर है।

1% लुढ़का शेयर आज सोमवार को मार्केट में तेजी के बावजूद भी यह डिफेंस स्टॉक 1 प्रतिशत टूट गया है। कंपनी का शेयर आज मामूली बढ़त के साथ 1398.20 रुपये के लेवल पर खुला था। एक बार यह 1400 रुपये को भी क्रॉस कर गया था। लेकिन उसके बाद दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1383.20 रुपये तक लुढ़क कर आ गया। इस साल यह डिफेंस स्टॉक 4.17 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।