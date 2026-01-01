रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को दिया ₹1661.90 करोड़ का काम, सेना के लिए कारबाइन बनाने का ऑर्डर, फोकस शेयर

संक्षेप: Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Ltd) के शेयर शुक्रवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। यह वर्क ऑर्डर इंडियन आर्मी से जुड़ा है।

Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Ltd) के शेयर शुक्रवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। यह वर्क ऑर्डर इंडियन आर्मी से जुड़ा है। अब शुक्रवार को यह डिफेंस स्टॉक फोकस में रहेगा। बता दें, एक जनवरी 2026 को मार्केट के बंद होने के समय पर भारत फोर्ज का शेयर बीएसई में 0.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1464.15 रुपये के स्तर पर था।

मिला है 1661.90 करोड़ रुपये का काम रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्ज लिमिटेड को 1661.90 करोड़ रुपये का काम दिया है। वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को इंडियन आर्मी के लिए सीक्यूबी कारबाइन्स (5.56 x 45 mm) सप्लाई करना है। यह कॉन्ट्रैक्ट 30 दिसंबर को साइन किया गया है। बीते 5 साल में यह चौथा बड़ा वर्क ऑर्डर है। बता दें, कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा पांच साल के लिए है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? पिछले तीन महीने के दौरान भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत बढ़ा है। बीते एक साल में 14 प्रतिशत का रिटर्न भारत फोर्ज लिमिटेड ने दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 1491.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 919.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 69,999 करोड़ रुपये का है।

बीते 5 साल में भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 172 प्रतिशत की तेजी आई है।

कंपनी लगातार दे रही है डिविडेंड 2025 में कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। पहली बार फरवरी के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड मिला था। दूसरी बार कंपनी के शेयर जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड मिला था।