Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharat Forge Ltd gets 1661.90 crore rupee work order from defence ministry
रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को दिया ₹1661.90 करोड़ का काम, सेना के लिए कारबाइन बनाने का ऑर्डर, फोकस शेयर

रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को दिया ₹1661.90 करोड़ का काम, सेना के लिए कारबाइन बनाने का ऑर्डर, फोकस शेयर

संक्षेप:

Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Ltd) के शेयर शुक्रवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। यह वर्क ऑर्डर इंडियन आर्मी से जुड़ा है।

Jan 01, 2026 10:27 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Ltd) के शेयर शुक्रवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। यह वर्क ऑर्डर इंडियन आर्मी से जुड़ा है। अब शुक्रवार को यह डिफेंस स्टॉक फोकस में रहेगा। बता दें, एक जनवरी 2026 को मार्केट के बंद होने के समय पर भारत फोर्ज का शेयर बीएसई में 0.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1464.15 रुपये के स्तर पर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिला है 1661.90 करोड़ रुपये का काम

रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्ज लिमिटेड को 1661.90 करोड़ रुपये का काम दिया है। वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को इंडियन आर्मी के लिए सीक्यूबी कारबाइन्स (5.56 x 45 mm) सप्लाई करना है। यह कॉन्ट्रैक्ट 30 दिसंबर को साइन किया गया है। बीते 5 साल में यह चौथा बड़ा वर्क ऑर्डर है। बता दें, कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा पांच साल के लिए है।

ये भी पढ़ें:80000% से अधिक का रिटर्न, अब शेयर बांटने की तैयारी, 4 दिन का बस और इंतजार

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

पिछले तीन महीने के दौरान भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत बढ़ा है। बीते एक साल में 14 प्रतिशत का रिटर्न भारत फोर्ज लिमिटेड ने दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 1491.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 919.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 69,999 करोड़ रुपये का है।

बीते 5 साल में भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 172 प्रतिशत की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:नई मुसीबत में वोडाफोन आइडिया, लगा 638 करोड़ रुपये का जुर्माना

कंपनी लगातार दे रही है डिविडेंड

2025 में कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। पहली बार फरवरी के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड मिला था। दूसरी बार कंपनी के शेयर जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Multibagger Stock Dividend अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।