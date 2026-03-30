सरकारी डिफेंस कंपनी को ₹1660 करोड़ का काम मिला, 1 साल में 33% चढ़ा स्टॉक
Bharat Electronics Ltd Share price: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने सोमवार को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें 1660 करोड़ रुपये का काम मिला है। डिफेंस कंपनी को 17 मार्च के बाद यह वर्क ऑर्डर मिला है।
Bharat Electronics Ltd Share price: सरकार कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने सोमवार को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें 1660 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी ने बताया है कि आखिरी बार 17 मार्च को दी जानकारी के बाद यह वर्क ऑर्डर मिला है। डिफेंस कंपनी को कई अलग-अलग काम मिले हैं।
तेजी के बाद बिखरा शेयर
बीएसई में स्टॉक 399.30 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 413.15 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 0.80 प्रतिशत की गिरावट के बाद 401.50 रुपये के स्तर पर था।
क्या है वर्क ऑर्डर डीटेल्स
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अलग-अलग सेगमेंट में कई काम मिले हैं। सेटेलाइट कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स, सॉफ्टेवेयर सॉल्यूशंस, म्यूनिशेंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अपग्रेडस और सर्विसेज आदि का काम मिला है।
कंपनी को यह काम ऐसे समय में मिला है जब डिफेंस मिनिस्ट राजनाथ सिंह ने 2.38 लाख करोड़ रुपये के खरीद प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। बीईएल को इस खरीद प्रस्ताव से फायदा होने की उम्मीद है। बता दें, 6.73 लाख करोड़ रुपये का अप्रवूल इस वित्तीय वर्ष मिला है।
कंपनी की दिसंबर तिमाही में कैसा रहा प्रदर्शन?
दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 7122 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी की कमाई 23.70 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का EBITDA साल दर साल आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 1590 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 20.80 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
कंपनी के पास कुल 73015 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है। पिछले एक साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 858 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।