दहाड़ रहा है यह डिफेंस स्टॉक, 1266% बढ़ा दाम, 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश

Defence Stock: बीते 5 साल में जिन डिफेंस स्टॉक ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd) भी एक बै। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते 5 साल में 1266 प्रतिशत की तेजी आई है। 23 अक्टूबर 2020 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एक शेयर की कीमत 30.82 रुपये था। जोकि शुक्रवार को 421 रुपये के लेवल पर पहुंच गई थी। बता दें, डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वर्क ऑर्डर है।

क्या है टारगेट प्राइस घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए 490 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस टारगेट प्राइस के पीछे की वजह कंपनी को इंडियन आर्मी से मिला नया टेंडर है। बीईएल को अतंत शस्त्र प्रोजेक्ट के तहत 30,000 करोड़ रुपये का काम मिला है। जिसकी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस च्वाइस ब्रोकिंग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए 500 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

पिछला एक साल शेयर बाजार में कैसा रहा? बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.7 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 38 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। एक साल में यह डिफेंस स्टॉक 55 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

पहली तिमाही में कैसा रहा वित्तीय प्रदर्शन इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 969.13 करोड़ रुपये का रहा है। जोकि सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ा है।