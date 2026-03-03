नवरत्न कंपनी ने डिविडेंड के लिए तय रिकॉर्ड डेट में किया बदलाव, 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
Dividend Stock: नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिविडेंड देने के लिए तय किए गए रिकॉर्ड डेट में बदलाव कर दिया है। अब तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया है।
Dividend Stock: नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd) के शेयरों की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली थी। यह सरकारी डिफेंस स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 453.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए तय किए गए रिकॉर्ड डेट में बदलाव कर दिया है। अब तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट?
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि चालू वित्त वर्ष के अंतरिम डिविडेंड के लिए तय रिकॉर्ड डेट में बदलाव किया गया है। कंपनी ने 6 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। पहले कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 5 मार्च 2026 तय किया था। बता दें, नवरत्न कंपनी एक शेयर पर 1.95 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।
46वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी
बीईएल उन कंपनियों में से एक है जो निवेशकों को लगातार डिविडेंड देती आ रही है। कंपनी ने 2025 में दो बार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने दोनों बार मिलाकर एक शेयर पर 2.40 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
पिछला एक साल बीईएल के शेयरहोल्डर्स के लिए शानदार रहा है। बीते 6 महीने में बीईएल के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 84 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.62 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, बीईएल का 52 वीक हाई 461.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 243.50 रुपये है। नवरत्न कंपनी का मार्केट कैप 3.31 लाख करोड़ रुपये का है।
दो साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 119 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 369 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 साल में 799 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
कंपनी ने दिया 3 बार बोनस शेयर
इस कंपनी ने निवेशकों को तीन बार बोनस शेयर दिया है। पहली कंपनी ने 2015 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से एक शेयर पर दो शेयर बोनस दिया गया था। दूसरी बार कंपनी ने 2017 में बोनस शेयर दिया था। तब 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर दिया गया था। 2022 में कंपनी ने एक शेयर दो शेयर बोनस शेयर दिया गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।